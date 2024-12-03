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一名德國男子在泰國海邊被巨魚襲擊致重傷，送醫急救。由於事出突然，受害者沒有看清是什麼魚，不確定是否為鯊魚，但整個過程十分驚險。根據泰國媒體《民族報》報導，57歲的德國男子上週五（29日）在泰國攀牙府（Phang Nga Province）考克拉海灘（Khao Lak Beach）游泳時突然被一條巨魚攻擊左腿。海灘附近一間酒店的救生員看到男子需要救援，當救援隊趕到時，他們發現男子身上有巨大的傷口，並且不斷在流血，他們趕緊將男子送往攀牙府的醫院進行急救。根據《曼谷郵報》報導，儘管警方初步判斷是被鯊魚攻擊，不過需要等待專家分析傷口的咬痕，確認是被什麼魚種咬傷。經過幾天的搶救和休養，受害者目前身體狀況穩定，仍有些驚魂未定。由於發生意外，目前考克拉海灘已放上告示牌，告知當地遊客在此游泳要小心，可能會發生巨魚咬人的意外。