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▲劉雨柔爆分手，IG有感而發。（圖／翻攝自劉雨柔IG）

劉雨柔2022年和前夫黃育仁離婚，接著和T1聯盟台鋼獵鷹隊球員胡凱翔熱戀，劉雨柔也不避諱高調曬出兩人甜蜜日常，還常誇胡凱翔心思細膩，將她的需求都放在心上，沒想到今被週刊爆料已經分手，昨（3）日她更在IG大罵，雖沒指名道姓，但感覺是情感上的抒發，還寫「賤人行為」。對此，《NOWnews今日新聞》致電、傳訊息向劉雨柔求證，截稿前暫時沒有回覆。劉雨柔爆出和胡凱翔分手，兩人曾愛得高調，她在IG分享感情觀，認為一段健康的關係，都是要互相扶持、尊重，有了目標就共同往前走，「在我看來～小聰明、隱瞞、謊言、壞習慣、理所當然⋯這些都是小學生才會有的行為。」劉雨柔並表示到了一定的年紀，經過磨練，就會知道自己要的是什麼，適合的是什麼，酒肉朋友以及沒肩膀的朋友，甚至是會算計的、不長進又自私的朋友都不需要，劉雨柔寫下，「你做了什麼，換來我什麼樣的回應，都是公平的，朋友，會越交越知心，永遠不差你一個，伴侶，會越找越適合，條件擺在那要擔心什麼，物以類聚，人以群分。不是沒有它的道理。」最後更hashtag「賤人的行為」、「與其整形不如整腦」、「錢一定要存好」等情緒性字眼。事實上，胡凱翔被爆出和前女友藕斷絲連，甚至和劉雨柔交往初期，前女友還在刷他的卡，等於他一直在替前女友的生活買單，對於感情事，劉雨柔僅表示，「感情事不占用社會資源。」胡凱翔則是在昨晚同一時間在IG限動寫下「震驚！太可怕了」字樣，兩人感情狀態霧裡看花。