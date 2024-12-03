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立法院全院委員會2日進行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，邀請8位專家學者出席表述審查意見。因藍白質疑，總統賴清德提名的大法官挺廢死、反對國會改革，民進黨立院黨團推薦的洪偉勝舉例，如果都要用政治角度審查，那這次棒球12強的王牌投手林昱珉、隊長陳傑憲，都不可能入選。洪偉勝說，如果這次Team Taiwan棒球隊職員名單，也要經過賴清德的提名、立法院同意通過，那屢被質疑刺青「包手」、「8+9」的林昱珉絕對不會通過審查，賴清德支持的統一隊員陳傑憲、潘傑楷也不會通過，那Team Taiwan還能成隊嗎？洪偉勝說，國會職權釋憲案、廢死釋憲案都辯論過了，立法院卻還是要繼續辯論，賴清德提名的大法官人選，都是來自各領域絕佳人選，如果立委有意見，就提出其他人選名單，讓大家看看這人能不能、行不行，希望立委能理性、審慎的進行審查，不要讓能投、能守、能打的Team Taiwan大法官名單止步於此。