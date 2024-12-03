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▲李晧禎（左）在台提前解約，返回南韓發展，閨蜜好友南珉貞（右）曬出同框照，給予真誠祝福：「選擇你能幸福的路！」（圖／翻攝自南珉貞IG）

▲大學就相識的南珉貞（左）與李晧禎（右），來台相扶相持度過許多人生時刻，姐妹情深實屬難得，期待未來兩人各別在台、在韓闖出一片花路。（圖／翻攝自南珉貞IG）

來自南韓的啦啦隊女神李晧禎擁有天使臉蛋與魔鬼身材，實力與人氣兼具堪稱「最強外援」，去年正式來台加入富邦「Fubon Angels」啦啦隊球團，怎料就在昨（2）日透過經紀公司宣告「提前解約」，未來將把事業重心放回南韓，並表示短期內不會在台灣場邊見到李晧禎的身影，消息一出令球迷們惋惜。而與她同屬球團、「FA外援三本柱」之一的閨蜜好友南珉貞，在得知消息後第一時間曬出同框照，給予真誠祝福並加油打氣，「選擇你能幸福的路！」姐妹情令人稱羨。南珉貞昨（2）日在社群平台曬出多張與李晧禎的合照，不捨地向即將離開球團的姊妹道別，「在臺灣我們倆度過的時間最多，當你感到累的時候，我建議你做出一個讓你幸福的決定。因爲經歷過艱難的事情，才知道沒有比幸福更好的了。選擇你能幸福的路」，從她曬出一連串的照片及影片不難看出，兩人不論在工作時或私下的生活點滴，都有著十足深厚情感。原來，早在大學就相識的南珉貞與李晧禎，來台相扶相持度過許多人生時刻，南珉貞文末也有感嘆道，「把這些回憶帶走，直到我成爲奶奶爲止」，一句深刻內心話表達對李晧禎滿滿的關心與支持，也不忘期許她好好去追夢吧，「回韓國後只走花路的李皓禎；我會守護臺灣和Fubon的！隨時來玩吧」，姐妹情深的真摯祝福，實屬難得，期待未來兩人各別在台、在韓闖出一片花路。