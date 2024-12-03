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每年的12/3是檳榔防治日，為了降低檳榔對健康的危害，衛福部預計提出「檳榔健康危害防制法（草案）」，將在今年底預告，包含聚焦在檳榔健康危害，訂定「禁檳場所」，保護未成年人和孕婦。台灣檳癌防制聯盟今（3）日召開113年縣市口腔癌防治力調查記者會，聯盟工作小組成員莊麗真簡報說明，今（2024）年除了新竹縣、連江縣未參加外，參與調查的共有20個縣市，皆有達成中央設定的口腔癌篩檢率目標。並指出各縣市執行上較弱項目為戒檳，成功率雖高於去年32%，但僅48%未能過半，且檳榔產地或有嚼檳榔文化的地方，成功率較低。東華大學教育與潛能發展學系教授李明憲表示，檳榔有檳榔鹼、檳榔素等致癌成分，粗纖維更會傷害口腔黏膜，且調查發現，至今僅56%民眾知道檳榔就算不加白灰、紅灰等添加物，也會導致罹癌。此外，台灣最早開始嚼檳榔年紀是4歲，105年到112年口腔癌死亡人數節節高升，從2936人增至3610人，呼籲莫讓健康台灣淪為口號。檳榔是口腔癌的危險因子，根據國健署最新調查，18歲以上嚼檳率從94年的8.5%，到110年已降到3.5%，雖然下降58%，但是口腔癌每年新發生率卻沒有下降。有研究顯示，一日嚼10顆以上、嚼10年以上，即使戒除嚼檳榔的習慣，罹癌風險仍是超過10年。檳榔防制業務從去年7月起，由國健署轉為口腔司主管，口腔司副司長顏忠漢表示，今年底前將預告檳榔防制專法，並不是要禁止販賣或生產，而是聚焦在檳榔健康危害，針對未成年人與孕婦的健康保護、規範禁止嚼檳榔的場所，以及原料檢驗等。希望藉此讓民眾減少接觸檳榔，對於已經在嚼檳榔無法戒除者，也能有較安全的嚼用。