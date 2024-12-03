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▲樂樂棒球使用特定的泡棉製球棒與PU材質棒球，「被樂樂球棒」打到是甚麼感覺引發熱議。示意圖，無涉新聞。（圖／翻攝維基百科）

▲李中驚爆小學生拿海棉製的樂樂球棒反擊老師，隔天從學校被抓到派出所。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.02）

台中樂樂棒事件引發全台關注，各界針對教師是否有需要報警、警察進入校院是否合宜等議題也呈現兩極化的看法，一票支持老師維護權益，也有人認為這作法對國小學齡的孩子來說太過激。而今（3）日校方發布完整聲明，並還原事件時間軸，卻讓風向直接大逆轉，一票鄉民怒轟「家長太扯了」。校方今（3）日發布聲明，對此事件造成社會及學校親師生的紛擾，驚動了大家，深感遺憾，也非常抱歉，並還原事件發生過程。學生在體育課中以樂樂球棒攻擊任課教師，老師左大腿紅腫挫傷，老師前往驗傷。家長當晚表示，將請學生隔天向老師道歉學生在學務處未道歉，教師為維護自身權益報警。學生於警方到場後，進行道歉，學生道歉後，老師明確向警方表示不對學生提告。警方認定已經通報，依程序，必須連同老師與學生一起帶往警局製作筆錄。學務主任立即通知家長，家長表示會到警局會合，並告知校長。少年保護庭介入處理，校方表示，開庭時，校長全程陪同學生、老師出庭，學生當庭道歉，教師亦拍拍學生，達成和解，法院裁定結案。家長提請校事調查，校方受理後進行相關校事調查，後經調查結果教師「」情事。校方聲明曝光後，隨即也在各大網路論壇發酵，在PTT更出現一票鄉民感慨，「，都有給機會讓小朋友道歉了」、「完全支持師生糾紛教師勇於提告，現在老師都被家長學生欺負慣了」、「，假意道歉讓老師不提告，回頭再投訴老師不當管教，超離譜的」。此外，全國教師工會總聯合會稍早也聲援本次事件的老師，校園發生師生衝突就立即指控「教師不適任」，是危險及不當的指涉。「不適任教師」的認定自有相關法令規範的調查程序與認定，尤其是此件師生衝突處理，更不應因教師選擇報警處理，學校、警政處理程序錯誤，就得承攬一切過錯與指責，「盧市長不應立即貼標籤！」全教總指出，解決師生衝突需要親師生共同面對，教育主管機關、學校應給予資源與協助，才得以完善處理，教師在面對學生暴力行為時選擇報警處理，是對自身權益及學生安全的行為之一，「校園應是安全的場所，任何形式的暴力都不應被容忍。」認為除了查明真相，更應追究這場師生衝突中，學校提供親師生哪些協助與支持。