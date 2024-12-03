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▲中職會長蔡其昌在社群媒體分享來自獄友的感謝信，信中大讚明星賽內容，蔡其昌超暖回應：「活在有你們這群可愛球迷的時代，真是太幸福了呀！」（圖／取自蔡其昌threads）

中華職棒會長蔡其昌今（3）日在社群媒體threads上，與網友分享一封來自獄友的感謝信，信中提及今年中職明星賽的精彩內容，讓許多獄友回味再三，並對蔡其昌致力於推動台灣職棒表達由衷敬意。蔡其昌也暖心回應：「活在有你們這群可愛球迷的時代，真是太幸福了呀！」，吸引許多球迷按讚留言。寄信者表示，獄中同學全程收看了今年的中職明星賽，隔天在工廠時還熱烈討論明星賽的內容，甚至對啦啦隊表演也津津樂道。他在信中寫道：「不論是本質迷或女孩迷，只要持續有更多人關注中華職棒，對中職來說，都是好事！」此外，這位獄友提到，原本他請家人訂閱寄入獄中的職棒雜誌只是自己欣賞，現在連身邊的同學也開始對這些棒球內容產生興趣並向他借閱。在這封信件的結尾，寄信者感性地感謝蔡其昌為中職以及中職球員所付出的努力，並留下暖心的一句話：「活在有蔡其昌當中職會長的時代，太幸福了呀！」針對這封獄友的感謝信，蔡其昌也特地做出回應，他表示，今年明星賽收到這封信讓他深刻體會到棒球對全台灣人的意義，「不論是在海外，還是在獄中，我都希望棒球能夠帶來更多正面的能量，幫助這個國家繼續向前行！」蔡其昌也引用了獄友在信中的那句話：「活在有你們這群可愛球迷的時代，真是太幸福了呀！」以此表達對球迷的感謝之情。