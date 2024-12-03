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▲田蕊妮自爆罹患肺腺癌，在台灣動手術。（圖／翻攝自田蕊妮臉書）

▲杜汶澤一直陪伴在老婆身邊。（圖／翻攝自田蕊妮臉書）

香港男星杜汶澤已經在台定居4年，完成入籍手續，取得中華民國身分證和健保卡，正式成為台灣人，而他的妻子田蕊妮也跟著到台灣來生活，沒想到今（3）日爆出自己罹患肺腺癌，還好是初期，只要做手術切除就好，她也分享自己在台灣動刀的過程，大讚台灣的醫護人員十分細心，同時感謝杜汶澤對她的照顧，如今她的身體狀況非常好。田蕊妮在臉書發文曬出多張照片，並在文中寫道，自己是第一次開刀，「之前做身體檢查時驗出肺部有陰影，再三確認下是非常初期的肺腺癌，做手術把它切除就可以了，杜先生知道這個消息後好緊張，除了上網查資料，見了好幾個醫生，還諮詢了香港醫生的意見。」最後他們在香港醫生的推薦下，選擇了台灣長庚醫院的醫生，誇讚老公從看診到動手術，每一個細節都詢問得很清楚，醫生也都耐心回答。田蕊妮透露，每次看診醫生都會問她：「還有什麼問題嗎？」她總是回答「沒有」，一直都十分淡定，到了進手術室前，麻醉師還不敢相信她是第一次動手術，「妳真的一點都不緊張耶，心跳只有66。」讓她忍不住笑說：「當下我真的很想讓她去測量一下杜先生的心跳。」她強調台灣的醫療體制很好，「可能是有健保的關係，就算做一些自費的手術也很划算。」田蕊妮特別感謝台灣的醫護人員，「他們每一位醫護人員都相當細心，由於做完肺部手術後就算打了止痛針，每呼吸一下都是會痛的，而且要做一些復健把肺部慢慢回復正常，他們不單止會把過程解釋得很詳細，而且當妳跟著做時都會一直關心和鼓勵妳。」最後她也感謝老公杜汶澤，這段時間的照顧讓她非常感動，「手術非常成功。」希望大家別太擔心她。