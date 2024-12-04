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▲世界棒球12強賽中華隊投手表現出色，台灣隊長陳傑憲以打者角度觀察，點出成功的原因。（圖／記者葉政勳攝）

第三屆WBSC世界12強賽，中華隊奪冠，拿下賽會MVP的隊長陳傑憲，被認為是台灣棒球這個世代的領軍人物。而他又是怎麼看上個世代的圖騰般的人物王建民的呢？近期在做客節目時，他也談及自己對王建民以及這一次中華隊「鐵牛棚」是如何煉成的看法。談到過去與陳金鋒一同代表台灣棒球一個時代的王建民，陳傑憲感性地說，「王建民是我們這世代的神，小時候看他在大聯盟丟球是很崇拜的。」陳傑憲表示，能從去年WBC到這次12強賽和建仔前輩一起共事，自己感到榮幸又開心。這一次12強賽，中華隊投手繳出亮眼成績單，防禦率僅2.51，WHIP為0.95，其中球隊牛棚共吃下了24又2/3局，只有6分自責分，防禦率僅2.19，團隊用積極的調度和出色的調整能力，繳出超乎預期的成績。總教練曾豪駒、投手教練林岳平和牛棚教練王建民居功厥偉。在TVBS的節目上，陳傑憲稱讚這一次中華隊牛棚表現確實很好，他也表示自己雖然不是投手，但仍可看出王建民和林岳平和投手在互動上，取得了對方的信任，並認為在團隊運動——特別是棒球運動中——彼此信任非常重要，也是一支球隊要取得成功的關鍵元素。此外，他也從打者角度來看這次自家教練團的調度。「只要有狀況就馬上換投手，反過來說我是打者，我會有點焦慮的原因是，還沒徹底了解他（對方投手）時，就換了，我要再適應新投手，會覺得不舒服。只能透過影片或紙上記錄去看他的數據，然後去模擬策略攻擊。」陳傑憲說，這種調度會壓縮打者適應投手的時間，沒辦法熟悉投手丟球的感覺，他覺得這種使用投手的策略，以及前面提到的溝通、談心取得球員們信任，是這次王建民和林岳平教練能取得成功的關鍵。這次12強賽投手調度主要是由中華職棒統一獅隊總教練林岳平來安排，王建民則主要是調整投手的狀態為主，也是這一屆賽會張奕、郭俊麟等人找回絕佳狀況，投出讓人料想不到佳績的關鍵。