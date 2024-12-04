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台中市敲定韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In於跨年夜演出，但韓國一夜之間戒嚴又解嚴，外界擔心韓星來不成。台中市長盧秀燕今天在議會答詢時表示，輝人的檔期很難敲，市府一年前就邀約，已經確定行程。昨天臨時戒嚴很快結束，輝人的行程完全不受影響，請市民歌迷放心。盧秀燕今（4）日上午答詢國民黨市議員羅永珍時表示，台灣城市的跨年晚會極少邀請大牌韓星參加，台中邀請韓國人氣女團MAMAMOO成員的輝人Whee In，是全世界受歡迎天王巨星，行程很難敲，市府一年前即已著手邀約、確定行程。昨天韓國臨時戒嚴，因為很快就結束恢復正常，因此輝人行程不受影響，請市民歌迷放心，市府也會再與經紀公司確認，台中的跨年晚會卡司是全國最強，歡迎參加。台中市新聞局表示，韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In，今年完成亞洲、歐洲、美洲等17個城市巡演，年初在台北TICC及高流的個唱門票都瞬間秒殺，台灣粉絲不斷敲碗加場，沒想到世界唱了一圈，最終台中搶人成功，空降台中參與跨年演出。