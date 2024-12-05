NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月5日賽程，將有6場比賽進行，上午8點30分要進行的洛杉磯湖人客場交手邁阿密熱火的賽事，將會是今天的焦點之戰，熱火盼能終止近期2連敗，並力求擠進東區前6的位置，湖人也盼望能贏球擠進西區前6的位置。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：湖人交手熱火焦點之戰
📍比賽背景
湖人在上一場面對灰狼僅拿80分創下本季新低，且Anthony Davis與「詹皇」LeBron James熄火兩人僅得22分，詹皇更是已經連續19次三分出手都沒進，此戰湖人若是想要搶勝， James與Davis勢必要力求振作
📍數據對比
湖人場均得分112分（聯盟排名第12），高於熱火的110分（聯盟排名第16）。
湖人本季投籃命中率為47.6％（排名聯盟第10），熱火本季投籃命中率為44％（排名聯盟第25）。
📍雙方關鍵球員
湖人：LeBron James目前已經連續19次三分出手都沒進，距離聯盟歷史紀錄還差6次，且近10場場均失誤為5.1次，若湖人想贏球「詹皇」勢必得谷底反彈。
熱火：Tyler Herro本季場均得分為23.7分，是熱火陣中最高，也是熱火的戰術核心之一。
🟡NBA2024-25例行賽第12月5日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：灰狼VS快艇11:30
愛爾達ELTA.TV：湖人VS熱火 08:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
湖人在上一場面對灰狼僅拿80分創下本季新低，且Anthony Davis與「詹皇」LeBron James熄火兩人僅得22分，詹皇更是已經連續19次三分出手都沒進，此戰湖人若是想要搶勝， James與Davis勢必要力求振作
📍數據對比
湖人場均得分112分（聯盟排名第12），高於熱火的110分（聯盟排名第16）。
湖人本季投籃命中率為47.6％（排名聯盟第10），熱火本季投籃命中率為44％（排名聯盟第25）。
📍雙方關鍵球員
湖人：LeBron James目前已經連續19次三分出手都沒進，距離聯盟歷史紀錄還差6次，且近10場場均失誤為5.1次，若湖人想贏球「詹皇」勢必得谷底反彈。
熱火：Tyler Herro本季場均得分為23.7分，是熱火陣中最高，也是熱火的戰術核心之一。
🟡NBA2024-25例行賽第12月5日賽程表：
| MATCHUP
| TIME
| Detroit
| @ Boston
|8:30 AM
| Indiana
| @ Brooklyn
|8:30 AM
| Los Angeles
| @ Miami
|8:30 AM
| Orlando
| @ Philadelphia
|8:30 AM
| Atlanta
| @ Milwaukee
|9:00 AM
| Minnesota
| @ LA
|11:30 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：灰狼VS快艇11:30
愛爾達ELTA.TV：湖人VS熱火 08:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。