NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月5日賽程，將有6場比賽進行，上午8點30分要進行的洛杉磯湖人客場交手邁阿密熱火的賽事，將會是今天的焦點之戰，熱火盼能終止近期2連敗，並力求擠進東區前6的位置，湖人也盼望能贏球擠進西區前6的位置。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：湖人交手熱火焦點之戰

📍比賽背景

湖人在上一場面對灰狼僅拿80分創下本季新低，且Anthony Davis與「詹皇」LeBron James熄火兩人僅得22分，詹皇更是已經連續19次三分出手都沒進，此戰湖人若是想要搶勝， James與Davis勢必要力求振作

📍數據對比

湖人場均得分112分（聯盟排名第12），高於熱火的110分（聯盟排名第16）。

湖人本季投籃命中率為47.6％（排名聯盟第10），熱火本季投籃命中率為44％（排名聯盟第25）。

📍雙方關鍵球員

湖人：LeBron James目前已經連續19次三分出手都沒進，距離聯盟歷史紀錄還差6次，且近10場場均失誤為5.1次，若湖人想贏球「詹皇」勢必得谷底反彈。

熱火：Tyler Herro本季場均得分為23.7分，是熱火陣中最高，也是熱火的戰術核心之一。

🟡NBA2024-25例行賽第12月5日賽程表： 

MATCHUP

 TIME

      
Detroit

   @  Boston

 8:30 AM      
Indiana

   @  Brooklyn

 8:30 AM      
Los Angeles

   @  Miami

 8:30 AM      
Orlando

   @  Philadelphia

 8:30 AM      
Atlanta

   @  Milwaukee

 9:00 AM      
Minnesota

   @  LA

 11:30 AM
 🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：灰狼VS快艇11:30

愛爾達ELTA.TV：湖人VS熱火 08:00

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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