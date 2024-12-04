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▲韓國總統尹錫悅無預警宣布戒嚴又解嚴，引發韓國朝野反彈。（圖／美聯社／達志影像）

12月3日晚上10時25分至4日凌晨4時27分，韓國突然緊急進入戒嚴狀態，持續了約6小時，這次宣布戒嚴是韓國在軍政府時期的1979年10月26日事件發生後，44年年來首次。韓國媒體《京鄉體育報》也稱這是「從1982年的職棒籌立以來，韓國職業運動界前所未有的空前局面」，直言在昨晚每個職業聯盟都度過了一個混亂的夜晚。昨天韓國總統尹錫悅無預警宣布戒嚴後，軍方指揮部發布緊急戒嚴令，主要內容包括禁止政治活動、集會、罷工、散佈混亂的行為，並允許戒嚴部隊對違反者實施無令狀拘捕、搜查及扣押。市民的日常生活受到嚴格監控，影響波及全國各領域。韓國在1948年立國以來有16次戒嚴，對於80後出生的人來說，應該是首次感受到戒嚴的緊張情況。同樣的，這也是韓國職業運動的初體驗。 1982年，隨著韓國職棒的誕生，職業運動開始蓬勃發展，1983年南韓職業足球聯賽成立，1997年韓國職籃成立，2005年職業排球成立，這些聯賽從未面對過戒嚴狀態。《京鄉體育報》對照1979年戒嚴期間，所有體育賽事（如全國足球選手權大會、韓國棒球大賽等）均被無限期延期，戒嚴令解除後才陸續恢復，並受到戒嚴當局的嚴格監控。「1979年11月4日，即宣布戒嚴9天后，各種運動賽事才恢復進行。不過，根據戒嚴規定，需要在活動前24小時向當地派出所申請並獲得許可。由於體育賽事被納入戒嚴限制的『群聚性活動』，因此受到戒嚴的控管。直到11月10日，各類運動賽事才從許可制改為報告制。」《京鄉體育報》文中如此寫道。在12月4日，即韓國宣布戒嚴後的第二天凌晨，很快宣布解嚴，男、女職業籃球和職業排球比賽如期進行。如果維持戒嚴，這些賽事可能很難正常舉行。文化體育觀光部（文體部）在接受韓媒訪問時表示，雖然在應對COVID-19等災難性事件時有決定緊急暫停賽事的經驗，但面對總統單方面宣布的緊急狀況，過去並無相關先例及應對方案。韓國首爾的某職籃球隊的高層表示：「我幾乎無法入睡，因為我正在密切關注事態的發展，以防萬一。 我在想如果我不能比賽該怎麼辦。」本次戒嚴時間短暫，僅有6小時，但仍反映出這次事件讓人感到緊張的突發性和對體育運動造成的影響。