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▲南韓昨晚無預警宣布戒嚴，令南珉貞嚇到反應不過來。（圖／南珉貞IG）

▲南珉貞近日現身球場應援，仙氣美貌震懾大批粉絲。（圖／南珉貞IG）

▲南韓戒嚴讓許多台灣粉絲擔心李多慧在台工作是否會受影響，對此，李多慧的經紀人表示「﻿未受到影響」。（圖／李多慧IG）

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，儘管時隔6小時後宣布解嚴，仍引起極大風波，許多韓國娛樂經紀公司也受到波及，甚至一度傳出相關活動可能停擺。對此，富邦啦啦隊韓籍成員南珉貞昨晚拍下新聞畫面，表示自己也被突如其來的消息嚇到不知如何反應，直呼：「我好害怕！」南珉貞近日現身台北富邦和平球館應援，她身穿藍色迷你裙，露出白皙美腿，令球場觀眾大飽眼福。南珉貞昨晚工作結束後，回到休息處打開電視，沒想到卻在新聞上看到南韓宣布戒嚴的消息，她貼出南韓國會內表決，以及場外軍方衝突的新聞畫面，表示自己相當震驚：「這是即時發生的事情吧，我好害怕！」而除了南珉貞外，許多台灣粉絲也擔心味全龍啦啦隊女神李多慧未來在台的工作是否會受到影響。根據《TVBS新聞網》報導，李多慧經紀人表示李多慧目前人在南韓，但戒嚴事件不影響她接下來的工作計劃，這個月在台灣的2場公開活動也會都出席，希望粉絲們可以放心。