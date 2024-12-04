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▲《我只是個計程車司機》在震撼的歷史事件外，還加入溫情包裝。（圖／摘自IMDb）

▲韓國影壇最早呈現光州事件題材的影片之一《花瓣》，曾讓李貞賢拿下多項電影新人獎，她日後成為影歌雙棲的電音天后。（圖／國家影視聽中心提供）

南韓總統尹錫悅宣布全國緊急戒嚴，雖然很快被國會議員投票後否定，仍然震撼全球。過去當地的影視編導就曾將昔日國家發生的驚心動魄1大事，透過一流的製作品質，呈現在觀眾眼前，包括才剛拿下青龍奬最佳影片的《12:12 首爾之春》，以及宋康昊主演的《我只是個計程車司機》、《正義辯護人》等，都有深刻的描繪。《12:12 首爾之春》描述南韓總統朴正熙遇刺，根據戒嚴法由陸軍參謀總長擔任戒嚴司令官，但受命成為聯合調查本部長的保安司令官，卻為奪權而綁架陸軍參謀長，發動12月12日的軍事政變。黃晸珉就因為扮演這位影射全斗煥的軍政強人，獲得青龍奬影帝殊榮。片中肅殺的氣氛和人物在一念之間就可能改變國家命運的緊張發展，令觀眾印象極深，儘管主要角色都把事件本尊的名字改掉，卻都能很輕易看出指的是誰，也有韓國網友表示，在現任總統尹錫悅宣布戒嚴後，一度懷疑像電影中的情境再現。全斗煥把持政權後隔年就宣布戒嚴、5月在西南部的光州和全羅南道出現民眾自發組織的民主化運動，卻被他下令武力鎮壓。電影《我只是個計程車司機》就呈現了前來採訪的德國記者和載送他的計程車司機目睹軍隊向民眾開槍、傷亡慘重的情況。而《1987：黎明到來的那一天》則是以6月民主運動為主題，提及極權政府壓制人民、熱情學生為理念而犧牲，最後終將能得到全國人民響應抗爭，使相關政府人士紛紛被羈押，同年12月全斗煥下台，南韓真正意義上第一位民選的總統產生。相較於《我只是個計程車司機》還會加入笑點或是溫情包裝，這部片就不美化，真實展現當時的動盪狀態，不少韓國以外的觀眾看完後，都對編導的「敢拍」印象深刻。相較於國片目前在處理一些敏感題材，仍然不太能夠放手去拍，類似近期《餘燼》試圖平衡處理「白色恐怖」卻反而兩邊都不討好，更招來激烈抨擊。南韓影視對題材選擇的寬容度與編導敢於揭露殘酷黑暗面的勇氣，不得不讓人佩服。而國家影視聽中心正在舉辦的「請回答！韓國近代史經典電影選」也推出好幾部反映當時政治環境下、社會民心風貌的精彩傑作，像是《最後的證人》，當年因為涉及政治迫害、公職腐敗等社會批判，被刪剪 60 分鐘片段，20多年後才得以還原本來的完整版面貌，這次國影中心也是播映最原汁原味的版本。影壇最早呈現光州事件題材的《花瓣》，曾讓扮演受創少女的李貞賢得到不只一座最佳新人女演員的殊榮，都很值得關心韓國政情的觀眾把握欣賞機會。