南韓總統尹錫悅宣布全國緊急戒嚴，雖然很快被國會議員投票後否定
，仍然震撼全球。過去當地的影視編導就曾將昔日國家發生的驚心動 魄1大事，透過一流的製作品質，呈現在觀眾眼前，包括才剛拿下青 龍奬最佳影片的《12:12 首爾之春》，以及宋康昊主演的《我只是個計程車司機》、《正義辯 護人》等，都有深刻的描繪。
南韓又宣布國家戒嚴 《首爾之春》再現？
《12:12 首爾之春》描述南韓總統朴正熙遇刺，根據戒嚴法由陸軍參謀總長擔
任戒嚴司令官，但受命成為聯合調查本部長的保安司令官，卻為奪權 而綁架陸軍參謀長，發動12月12日的軍事政變。黃晸珉就因為扮 演這位影射全斗煥的軍政強人，獲得青龍奬影帝殊榮。
片中肅殺的氣氛和人物在一念之間就可能改變國家命運的緊張發展，
令觀眾印象極深，儘管主要角色都把事件本尊的名字改掉，卻都能很 輕易看出指的是誰，也有韓國網友表示，在現任總統尹錫悅宣布戒嚴 後，一度懷疑像電影中的情境再現。
《計程車司機》曝光州事件慘況 《黎明到來》毫不美化
全斗煥把持政權後隔年就宣布戒嚴、5月在西南部的光州和全羅南道
出現民眾自發組織的民主化運動，卻被他下令武力鎮壓。電影《 我只是個計程車司機》就呈現了前來採訪的德國記者和載送他的計程 車司機目睹軍隊向民眾開槍、傷亡慘重的情況。
而《1987：黎明到來的那一天》則是以6月民主運動為主題，提
及極權政府壓制人民、熱情學生為理念而犧牲，最後終將能得到全國 人民響應抗爭，使相關政府人士紛紛被羈押，同年12月全斗煥下台 ，南韓真正意義上第一位民選的總統產生。相較於《 我只是個計程車司機》還會加入笑點或是溫情包裝，這部片就不美化，真實展現當時的動盪狀態，不少韓國以外的觀眾看完後，都對編導的「敢拍」印象深刻。
相較於國片目前在處理一些敏感題材，仍然不太能夠放手去拍，類似
近期《餘燼》試圖平衡處理「白色恐怖」卻反而兩邊都不討好，更招來激烈抨擊。 南韓影視對題材選擇的寬容度與編導敢於揭露殘酷黑暗面的勇氣，不得不讓 人佩服。
而國家影視聽中心正在舉辦的「請回答！韓國近代史經典電影選」也推出好幾部反映當時政治環境下、社會民心風貌的精彩傑作，像是《最後的證人》，當年因為涉及政治迫害、公職腐敗等社會批判，被刪剪 60 分鐘片段，20多年後才得以還原本來的完整版面貌，這次國影中心也是播映最原汁原味的版本。影壇最早呈現光州事件題材的《花瓣》，曾讓扮演受創少女的李貞賢得到不只一座最佳新人女演員的殊榮，都很值得關心韓國政情的觀眾把握欣賞機會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《12:12 首爾之春》描述南韓總統朴正熙遇刺，根據戒嚴法由陸軍參謀總長擔
片中肅殺的氣氛和人物在一念之間就可能改變國家命運的緊張發展，
《計程車司機》曝光州事件慘況 《黎明到來》毫不美化
全斗煥把持政權後隔年就宣布戒嚴、5月在西南部的光州和全羅南道
而《1987：黎明到來的那一天》則是以6月民主運動為主題，提
相較於國片目前在處理一些敏感題材，仍然不太能夠放手去拍，類似
而國家影視聽中心正在舉辦的「請回答！韓國近代史經典電影選」也推出好幾部反映當時政治環境下、社會民心風貌的精彩傑作，像是《最後的證人》，當年因為涉及政治迫害、公職腐敗等社會批判，被刪剪 60 分鐘片段，20多年後才得以還原本來的完整版面貌，這次國影中心也是播映最原汁原味的版本。影壇最早呈現光州事件題材的《花瓣》，曾讓扮演受創少女的李貞賢得到不只一座最佳新人女演員的殊榮，都很值得關心韓國政情的觀眾把握欣賞機會。
更多「韓國短命戒嚴」相關新聞。