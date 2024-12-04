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滙豐 （台灣）商銀位於台北101大樓的頂級財富管理中心「滙豐101分行」今（4）日正式開幕，成為世界最高的財富管理中心。同時為慶祝40週年，即日起到明（2025）年2/28間，針對符合資格的私人銀行及卓越理財尊尚客戶推出3個月新台幣定存年息3%，成功推薦親友成為客戶，最高可獲得新台幣3萬元的百貨公司禮券。滙豐銀此次打造的頂級財富管理中心，位於世界著名地標台北101最高辦公樓層84樓，由原本的敦南分行喬遷至新址，並且改名為「滙豐101分行」，升級成財富管理中心。採用集團頂級規格的硬軟體設備，大廳以明亮採光與極具現代感的設計呈現寬敞舒適的空間，客戶在輕鬆雅致的環境中，俯瞰極致高空美景，尊享專業的理財諮詢服務。滙豐銀表示，101分行全面落實友善金融，提供客戶溫暖貼心的服務。一進大門的服務櫃台採2種高度設計，方便輪椅人士洽詢；旁邊設有電動升降桌，客戶可依使用習慣調整高度，以操作電腦使用網路銀行。每間小型會談室與家庭理財空間皆有助聽感應線圈系統設備，能幫助使用助聽器用戶的音頻，提高客戶在這些場所中的聽覺清晰度，有助於聽覺障礙及年長者交談或溝通。全面採用無障礙空間設計，讓客戶在頂級舒適的環境中，與專屬的理專顧問團隊，規劃資產增值、子女教育、退休規劃、資產傳承等財富目標。滙豐財富管理及個人銀行業務南亞暨東南亞區域總經理張凱此次專程訪台，並為101分行財富管理中心全新落成進行揭幕。他表示，滙豐近年來投入發展亞太區的財富管理業務，台灣是重要的財富市場之一。滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示，今年是滙豐在台灣成立全方位服務分行的40週年，自2022年底開始，短短2年間已陸續在台灣多個重要城市打造財管中心，101分行已是滙豐在台的第6座旗艦型財富管理中心，希望能夠藉此分行，成就客戶最高的財富，讓客戶的人生高度與財富高度，與台北101一樣高。為了慶祝滙豐銀在台40週年及世界最高財富管理中心全新落成，即日起到明年2/28間，符合資格的私人銀行及卓越理財尊尚客戶，推出3個月新台幣定存年息3%活動。此外，成功推薦親友成為滙豐卓越理財專戶的客戶，最高可獲得新台幣3萬元的百貨公司禮券。