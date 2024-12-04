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▲韓國第一夫人金建希過去收受迪奧包因而引發爭議，一度影響總統尹錫悅民調支持度與黨內選情。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，隨後因國會表決反對，時隔6小時即宣布解除戒嚴令。這場「短命戒嚴」背後不少觀點認為尹錫悅是因為尹錫悅密友明泰均干政、第一夫人金建希收賄等雙重醜聞發酵下，才會「挺而走險」選擇以強硬手段應對自己的政治危機。尹錫悅民調支持度低落許久，在任期過半時一度出現高達72%不滿度，這與韓國第一夫人金建希長期面臨收賄、炒股指控有關，同時也有不少批評認為尹錫悅密友明泰均涉及多起政治醜聞也有所牽連，尤其成為在野黨攻擊執政黨的重要武器，而截至本月明泰均仍在接受檢方調查。明泰均是韓國企業家，也是知名政治掮客，同時也是第一夫人金建希介選爭議核心人物，他在今年11月在慶尚南道昌原地方檢察廳，以嫌疑人身份被傳喚到案。檢方指控其涉嫌自2022年8月至12月期間，從執政黨國民力量前議員金映宣處收受共9000多萬韓元資金，最終金映宣也順利當選，涉直接違反《政治資金法》，因此遭傳喚調查。不僅如此，明泰均也被指控在2021年韓國國會選舉前，利用技術手段篡改民調數據，疑似為了拉抬當時總統候選人尹錫悅的支持率，且明泰均本人也和尹錫悅、金建希關係密切，今年10月他更公開了一系列與韓國總統夫人金建希的KakaoTalk聊天記錄，其中就涉及尹錫悅夫婦介入黨內提名的爭議，檢方甚至從相關人士取得「金建希給了明泰均裝著現金的信封」等證詞，對此明泰均則否認有任何利益交換，僅稱這是「單純的交通費」。此前，在野黨共同民主黨在國會召開記者會，就曾公開一段尹錫悅與明泰均通話的錄音內容，當中尹錫悅就稱「金映宣在總統競選時期為我出力，所以我讓公薦管理委員會推她一把」，且該段錄音時間為2022年5月9日，這再度對尹錫悅聲望造成挑戰。