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▲有一個毅力想要證明說，我還可以再站上去大聯盟，站上去一天就好。」2019年接受吳克群 訪問時，王建民談到當年大傷後仍有堅持的原因時，如此說道。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲這次中華隊在12強賽奪冠，王建民（圖中者）和彭政閔也都落淚，開心國家隊後輩們能幫自己完成這個夢想。（圖／記者葉政勳攝影）

這次第三屆WBSC世界12強賽，中華隊爆冷奪冠，身為球隊牛棚教練王建民，調整投手戰力有功，這位「沉默的王牌」以不同身分為台灣棒球持續付出、貢獻，也讓人再次想起當年他在投手丘上的英姿和光輝時刻。王建民之所以在台灣球迷心中有著不同於其他球星的意義，不僅僅在於紐約洋基時期的2年19勝，更是因為2016年在堪薩斯皇家時期的那6勝，是他克服挫折、東山再起的美好結晶。2008年6月16日洋基對上太空人的一場比賽，王建民在一次跑本壘過程中肌腱拉傷，成為讓全台灣棒球迷心碎的時刻，成為他生涯的一個重大轉捩點。回顧那個當下，王建民說，就算時光能回到那時，他還是會全速跑壘，「對此不會後悔」。王建民當下說得雲淡風輕，但事實上後續的路有多坎坷，球迷最清楚。在那之前他連2年19勝，在那之後他只再拿到14勝，2009年他肩膀因關節唇撕裂傷再次動刀，只為了給自己一個重回賽場的渺茫機會。該年球季結束被洋基釋出，2010年加盟國民，2011年7月底重返大聯盟，2012年被釋出。「醫生說：『2001年你開刀之後，還有辦法再回來，那我相信你這一次也可以，可是只有5%的機會。』5%的機會可以讓你再站上投手丘。」沒開就是沒機會，開了也只有5%機會，王建民決定就賭這5%。「有一個毅力想要證明說，我還可以再站上去大聯盟，站上去一天就好。」2019年接受吳克群 訪問時，王建民談到當年大傷後仍有堅持的原因時，如此說道。離開國民後，王建民輾轉於藍鳥紅人、白襪、勇士及水手，但皆未能再回到MLB。回顧自己那之後的低潮，王建民說基本上他就是哪裡有機會比賽就去，包括獨立聯盟，任何機會他都去嘗試，希望能有舞台被看見，再次回到大聯盟體系中。大傷後身體機制改變，王建民因而無法投出球的尾勁，讓他復出更加艱難，「有一次那個防護員和我說，你怕痛，那你就不要丟了，你就回家。那我真的就是手套放著就回家了。」沉澱一夜後，他回到球場，下定決心「我要用力丟，斷了就斷了」，想著一定要往前、不要再退回來了的想法，靠著熱愛再次站上投手丘。終於，王建民繼201年後再次回到大聯盟，以皇家隊67號的身份上場投球，雖然成績不若過往輝煌，但帶給球迷的感動意義是巨大的，吳克群感性地說：「皇家隊的那6勝，我覺得比洋基隊的2年19勝，還．．．」語塞之時，王建民幫他回答：「還不容易！」2016年，王建民在皇家擔任後援投手出賽38場，取得6勝0敗的戰績，主投53又1/3局，防禦率4.22，投出18次保送，送出30次三振。