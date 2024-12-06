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▲有網友分享在賣場買「牛肉貢丸」回家煮，煮湯放入薑絲就像牛肉湯一樣香味四溢。（圖/翻攝自FB社團）

▲這款半筋半肉的牛肉丸，肉汁迸發、香甜帶勁。（圖／NOWnews攝）

▲香港部落客PoYee及YouTuber克里斯餐桌都分享了阿中丸子的美味口感。（圖／翻攝PoYee IG粉專及克里斯餐桌YT頻道）

▲阿中丸子牛肉貢丸，是加入了精燉三個小時的牛筋，能保留牛筋軟Q又不卡牙的口感。（圖／NOWnews攝）

美式賣場，近日爆紅的新品不斷，剛好搭配著氣溫下降，國人對於吃火鍋需求不斷上升，近期網路上掀起一陣熱烈討論，有網友分享在賣場買到了「牛肉貢丸」，看似平凡無奇，沒想到吃起來竟然是半筋半肉的牛肉丸，吃進嘴裡竟然有半筋半肉的口感，還會肉汁迸發，也掀起了不少火鍋料、丸子控的民眾熱烈討論。說起牛丸，不少人直覺反應都會想起經典的「食神」電影，這款有著前所未有口感的阿中丸子牛肉貢丸，就是先從香港爆紅，成為另類的台灣之光，現在挑起了台灣消費者好奇的心，不少人留言詢問到底好不好吃，沒想到網刷一排網友回應「好吃！」、「會爆汁」，也讓阿中丸子牛肉貢丸成為美式賣場近期的爆紅新品，還有很多網友爭相Tag親朋好友，一起去搶購嚐鮮。阿中丸子的牛丸到底是什麼口感？這款半筋半肉的牛肉丸，肉汁迸發、香甜帶勁，就連煮過之後的湯頭，都會很有牛肉湯的味道，完全顛覆了過去對於貢丸、牛肉丸的印象。原來這款牛肉丸，是加入了精燉三個小時的牛筋，能保留牛筋軟Q又不卡牙的口感，一口咬下能感受到豐富的層次，不僅內餡滿滿的膠原蛋白，豐富肉汁也會一同在口中噴發！就連來台兩年多的香港部落客PoYee，都被阿中丸子驚艷到，還在網路上親自分享在家煮了很港式的「筋丸麵」，將牛筋丸滾水煮約9分鐘，就能吃到香港的老味道，還大誇丸子肉質既有嚼勁同時緊實Q彈，而且沒有多餘的食品添加物，吃下肚子也很安心。不只是香港老味道，超人氣料理YouTuber克里斯餐桌，也分享了用阿中丸子製作越南河粉的過程，只見他突發奇想把青醬加進河粉裡，搭配富有口感的阿中牛丸，以及滷得恰到好處的牛腱，輕輕鬆鬆一碗兼具情感與美味的牛肉牛丸河粉就能上桌，引起粉絲爭相學習！台灣人一直對於牛肉料理相當鍾情，尤對肉品的處理相當講究，經常費一番工夫，只為能吃到那屬於牛肉獨有的鮮甜與香味，像經典的溫體牛肉湯，就是南部的萬年不敗美食！這款阿中的牛肉貢丸有筋有肉，豐富有層次的口感，幾乎是打破想像的口感與風味，搭配著台灣人愛喝湯、愛吃鍋的特性，也難怪短時間內就火速竄紅，成為美式賣場搶購新品！