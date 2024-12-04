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政府給中小企業加碼發紅包！今年8月發布《中小企業發展條例》修正案，經濟部今日發布攸關中小企的3個辦法，其中新增65歲以上部分工時員工，以及部分工時員工加薪所適用的租稅優惠，鼓勵廠商進用高齡勞工，且主動幫員工加薪。經濟部今日修正發布《中小企業研究發展支出適用投資抵減辦法》、《中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法》、《中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法》，優化租稅優惠措施之適用對象及範圍、申請期限及程序等事項。相關租稅優惠可回溯至2024年1月1日，且均延長實施期間至2023年12月31日，租稅優惠期長10年。中企署副署長吳佳穎說明，此次修法放寬適用對象限制，包括增僱員工租稅優惠，包括開放65歲以上部分工時的員工、人力派遣服務業適用；員工加薪租稅優惠則開放部分工時員工加薪適用。實際舉例，如果一家公司有50位員工，2024年1月起為10位員工加薪1000元，當年度每月經常性薪資費用支出為12萬元，乘以減除率、營所稅率，中小企業抵減稅額為1.8萬元。另外，如果2024年1月起增僱1名22歲員工（全時月薪3萬元）、增僱1名66歲部分工時員工（時薪200元，每週工作10小時），那麼增僱員工薪資支出為45.6萬元，可抵減稅額換算下為9.12萬元。中企處推估租稅優惠效益，若為低推估，每年受益家數約700家，共7000人受惠，10年將可達7萬人受惠；若採高推估，每年受益家數2.4萬家、10萬人，10年可有24萬家、100萬人受惠。