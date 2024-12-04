我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園固體再生燃料（SRF）電廠長期陷入爭議，經濟部訴願委員會今（4）日2度「反撤銷」桃園市政府針對3家SRF發電廠禁止入園處分，相當於SRF可入駐桃園。對此，經濟部產發署強調，訴願會為獨立機制，稱尊重桃市府就建築、消防、環保等許可的審查權限。台灣立方、可寧衛和立疆3家企業在2020年獲得經濟部推薦函，決定要入駐桃園科技園區。但因後續反彈，2024總統立委選舉期間，經濟部發文撤回推薦函，桃市府據此為由撤銷業者的設置許可，業者提出訴願，經濟部又以推薦函並非必要條件為由，6月撤銷桃市府處分。今年8月8日，桃市政府再度發函撤銷這3家廠商的入園許可，業者再度向經濟部訴願會提出訴願。經濟部訴願今日做出決議，二度撤銷桃市政府禁止入園處分，相當於一切回到原點，3家業者再度可以申請入園。經濟部產發署表示，訴願會為獨立機制，共有11位委員，除2名政府代表外，其餘委員皆由外部法律專家學者組成，訴願決定書則是由法律專家討論後，作出一致性的決議。另外，產發署也將請當事業者遵守環境部日前預告加嚴的SRF環保規定，業者也已承諾將遵守加嚴後的規範，要求鉛、鎘、汞與戴奧辛的空氣污染排放皆需比照歐盟現行法令規定，部分項目也較歐盟法規更為嚴格。最後，產發署強調，仍尊重桃市府本於職權，就建築、消防、環保等許可的審查權限。