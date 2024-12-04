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▲有民眾反映，在家樂福埔里店買的關廟拉麵發現蟲體，南投衛生局前往稽查。（圖／南投縣衛生局）

南投縣衛生局今（4）日表示，有民眾反映在113年12月2日到家樂福埔里店購買關廟拉麵後，在烹煮過程中發現蟲體，對此，已立即在接獲通報後立即啟動稽查，全面檢視相關產品之流向及衛生管理狀況，以確保食品安全，而該店家也隨即下架陳列販售產品5包。南投縣衛生局指出，根據民眾反映，12月2日下午17時22分至家樂福埔里店購買關廟拉麵（6片裝，有效日期2025年9月25日），並於當日晚間9時向店家反映。該店家隨即下架陳列販售產品5包。衛生局12月3日已派員至現場進行稽查，檢查該批次產品的儲存環境、進貨文件、銷售記錄及相關管理措施。衛生局長陳南松強調，食品安全不僅是業者的責任，更是政府與消費者共同關注的重點。食品業者應依照《食品安全衛生管理法》規定，確保產品在生產、儲存與販售的每個環節都符合衛生標準；消費者則可在購買時多注意以下幾點：1. 選擇包裝完整、標示清晰的產品：確認品名、成分、製造日期、保存期限及保存條件是否符合規範，避免購買標示不全或有破損的商品。2. 按照標示保存食品：冷藏或冷凍食品應儲存於適當溫度，確保其在有效期限內品質良好。3. 消費者發現異常應立即反映：停止使用可疑產品，保留產品與購買憑證，並向業者或衛生單位提出反映，以便相關單位能即時處理。陳南松進一步表示，衛生局將持續強化對食品流通市場的監督，確保產品符合衛生與安全要求。同時，提醒業者應主動落實食品安全管理責任，共同維護消費者的健康權益。