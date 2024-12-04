TPBL台啤永豐雲豹今(4)日在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，最終以112：89取得勝利，並刷新多項聯盟紀錄。雲豹共有4名球員得分上雙，其中克羅馬（Lasan Kromah）攻下全場最高的34分，並且單場9次抄截，刷新了聯盟單場抄截紀錄，原紀錄為10月27日曼尼高的6次抄截。此外，雲豹團隊合計21次抄截，同樣刷新了11月2日海神及11月27日特攻的16次抄截紀錄。
克羅馬除了34分和9次抄截外，還抓下9籃板並送出7助攻，展現出攻守兼備的全面表現。雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）表示，這場勝利是全隊努力的成果，尤其是在前一場比賽被海神逼入延長賽並最終落敗，對球員們的心理造成了影響。因此，這兩天教練團特別幫助球員們重建自信，讓他們能夠在場上發揮出最佳狀態。
查爾斯表示，賽前特別與克羅馬溝通，希望他能加強防守對手克拉（Earl Clark）的部分，克羅馬不僅在進攻端火力全開，防守端也表現出色。他是去年聯盟最佳外援，但由於上季結束較晚，今年9月底才到台灣，與隊友磨合的時間相對較短。然而，這場比賽中，他在教練要求下展現了全面的能力。
本場比賽中，雲豹隊從一開始就展現出不俗的氣勢，靠著高錦瑋的遠投與突破，單節攻下10分，首節雙方以24：24打平。第二節開始，克羅馬手感加溫，單節攻下14分，帶領球隊取得30：19的領先優勢，此後雲豹一路保持領先，直到比賽結束。
高錦瑋此戰攻下23分，另有4次助攻和3次抄截，他感謝教練團給予的信任，表示自己在開季時投籃命中率不佳，但通過不斷調整已逐漸找回狀態。威廉斯（Devin Williams）則貢獻20分並抓下11個籃板，林信寬也有11分進帳。
總教練查爾斯強調，這場比賽的勝利關鍵在於全隊的防守表現符合教練團的要求，加上快攻得分達到28分，這些都是球隊贏得勝利的重要因素。雲豹隊在這場比賽中刷新了個人及團隊抄截紀錄，顯示出他們在防守端的進步與努力。
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查爾斯表示，賽前特別與克羅馬溝通，希望他能加強防守對手克拉（Earl Clark）的部分，克羅馬不僅在進攻端火力全開，防守端也表現出色。他是去年聯盟最佳外援，但由於上季結束較晚，今年9月底才到台灣，與隊友磨合的時間相對較短。然而，這場比賽中，他在教練要求下展現了全面的能力。
本場比賽中，雲豹隊從一開始就展現出不俗的氣勢，靠著高錦瑋的遠投與突破，單節攻下10分，首節雙方以24：24打平。第二節開始，克羅馬手感加溫，單節攻下14分，帶領球隊取得30：19的領先優勢，此後雲豹一路保持領先，直到比賽結束。
高錦瑋此戰攻下23分，另有4次助攻和3次抄截，他感謝教練團給予的信任，表示自己在開季時投籃命中率不佳，但通過不斷調整已逐漸找回狀態。威廉斯（Devin Williams）則貢獻20分並抓下11個籃板，林信寬也有11分進帳。
總教練查爾斯強調，這場比賽的勝利關鍵在於全隊的防守表現符合教練團的要求，加上快攻得分達到28分，這些都是球隊贏得勝利的重要因素。雲豹隊在這場比賽中刷新了個人及團隊抄截紀錄，顯示出他們在防守端的進步與努力。