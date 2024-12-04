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TPBL台啤永豐雲豹今(4)日在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，最終以112：89取得勝利，並刷新多項聯盟紀錄。雲豹共有4名球員得分上雙，克羅馬除了34分和9次抄截外，還抓下9籃板並送出7助攻，展現出攻守兼備的全面表現。因此，這兩天教練團特別幫助球員們重建自信，讓他們能夠在場上發揮出最佳狀態。查爾斯表示，本場比賽中，雲豹隊從一開始就展現出不俗的氣勢，靠著高錦瑋的遠投與突破，單節攻下10分，首節雙方以24：24打平。第二節開始，克羅馬手感加溫，單節攻下14分，帶領球隊取得30：19的領先優勢，此後雲豹一路保持領先，直到比賽結束。高錦瑋此戰攻下23分，另有4次助攻和3次抄截，他感謝教練團給予的信任，表示自己在開季時投籃命中率不佳，但通過不斷調整已逐漸找回狀態。威廉斯（Devin Williams）則貢獻20分並抓下11個籃板，林信寬也有11分進帳。總教練查爾斯強調，這場比賽的勝利關鍵在於全隊的防守表現符合教練團的要求，加上快攻得分達到28分，這些都是球隊贏得勝利的重要因素。雲豹隊在這場比賽中刷新了個人及團隊抄截紀錄，顯示出他們在防守端的進步與努力。