小松鼠體操館近期在永和開幕，創辦人詹蕎僖也分享經營理念，「當談及孩子的運動教育，傳統的競技比賽往往被視為主要衡量標準，但小松鼠體操的做法卻大不相同。」讓幼童不參與競技比賽，而是採用檢定系統，幫助孩子在非壓力的環境中了解自己的進步，從而享受運動的純粹快樂。
「比賽常常給孩子帶來過大的壓力，尤其是當孩子的成績未達預期時，這種挫敗感甚至可能讓他們對運動產生抗拒。」創辦人詹蕎僖分享了她的觀察。她提到，有家長曾表示，孩子因為競技成績不佳而失去信心，最終放棄了運動。這些經歷促使她反思，如何能讓孩子在運動中感受到更多的支持與鼓勵，而不是焦慮與壓力。
「我們的目標不是讓孩子贏得比賽，而是幫助他們超越自己。」教練表示，透過檢定系統，孩子們學會如何以自己的速度和方式進步，而不是陷入與他人比較的無止境循環。
在檢定系統的支持下，孩子不再需要擔心未達成績的「失敗感」。取而代之的是一種成長的喜悅——透過自己的努力達到新的高度，而不是為了滿足外在的期待。這種方式不僅減少了運動帶來的焦慮，還幫助孩子建立起對運動的長期興趣。
在這種環境中，每個孩子都能找到屬於自己的成長故事。詹蕎僖說，某些孩子可能是從害怕跳躍到完成第一次翻滾；對另一些孩子來說，可能是從不敢與同伴合作到成功完成一個團體動作。這些微小但重要的突破，塑造了他們面對未來的勇氣。
「我們希望孩子在體操中學到的不僅是技術，還有面對挑戰的態度和克服困難的能力。」教練團隊強調，無論孩子的起點如何，只要有合適的指導和支持，每個孩子都能在自己的道路上前進。
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檢定系統：關注每個孩子的成長小松鼠體操的檢定系統以科學化的方式，定期評估孩子的身體能力與動作表現。這些評估不是用來比較成績，而是為了幫助孩子和家長了解自己的進步。例如，有些孩子可能在跑步時速度較慢，教練透過檢測發現，問題並非出在腿部力量不足，而是手臂擺動的方式影響了跑步效率。這些細節的改善，讓孩子能更清楚地理解自己的身體能力，也能在運動中找到成就感。
「我們的目標不是讓孩子贏得比賽，而是幫助他們超越自己。」教練表示，透過檢定系統，孩子們學會如何以自己的速度和方式進步，而不是陷入與他人比較的無止境循環。
在檢定系統的支持下，孩子不再需要擔心未達成績的「失敗感」。取而代之的是一種成長的喜悅——透過自己的努力達到新的高度，而不是為了滿足外在的期待。這種方式不僅減少了運動帶來的焦慮，還幫助孩子建立起對運動的長期興趣。
以自我探索為中心的教育理念小松鼠體操的理念核心在於讓孩子以自己的節奏成長，重視運動過程中的自我探索，而非結果。「體操課程不僅是身體能力的鍛鍊，更是一種心靈的旅程。我們希望孩子能在這裡找到自信，學會面對挑戰，並且感受到每一步進步的快樂。」詹蕎僖說。
在這種環境中，每個孩子都能找到屬於自己的成長故事。詹蕎僖說，某些孩子可能是從害怕跳躍到完成第一次翻滾；對另一些孩子來說，可能是從不敢與同伴合作到成功完成一個團體動作。這些微小但重要的突破，塑造了他們面對未來的勇氣。
體操不僅僅是運動，更是生活的一部分檢定系統不僅適用於體操課程，也反映了現代教育的新思路——注重個體的成長與需求，而非僅僅追求標準化的成績。體操不再是少數專業運動員的領域，而是成為一種普及化的運動方式，幫助孩子在健康、安全的環境中認識自己、發展自己。
「我們希望孩子在體操中學到的不僅是技術，還有面對挑戰的態度和克服困難的能力。」教練團隊強調，無論孩子的起點如何，只要有合適的指導和支持，每個孩子都能在自己的道路上前進。