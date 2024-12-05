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▲體操不應該是壓力，而是快樂成長的一部分。（圖／小松鼠體操提供）

檢定系統：關注每個孩子的成長

▲超越自我，而非競爭、比較，才能讓幼童體驗運動的快樂。（圖／小松鼠體操提供）

以自我探索為中心的教育理念

▲體操不再是少數專業運動員的領域，而是成為一種普及化的運動方式。（圖／小松鼠體操提供）

體操不僅僅是運動，更是生活的一部分

▲小松鼠體操創辦人詹蕎僖。（圖／小松鼠體操提供）

小松鼠體操館近期在永和開幕，創辦人詹蕎僖也分享經營理念，「當談及孩子的運動教育，傳統的競技比賽往往被視為主要衡量標準，但小松鼠體操的做法卻大不相同。」讓幼童不參與競技比賽，而是採用檢定系統，幫助孩子在非壓力的環境中了解自己的進步，從而享受運動的純粹快樂。「比賽常常給孩子帶來過大的壓力，尤其是當孩子的成績未達預期時，這種挫敗感甚至可能讓他們對運動產生抗拒。」小松鼠體操的檢定系統以科學化的方式，定期評估孩子的身體能力與動作表現。這些評估不是用來比較成績，而是為了幫助孩子和家長了解自己的進步。例如，有些孩子可能在跑步時速度較慢，教練透過檢測發現，問題並非出在腿部力量不足，而是手臂擺動的方式影響了跑步效率。這些細節的改善，讓孩子能更清楚地理解自己的身體能力，也能在運動中找到成就感。在檢定系統的支持下，孩子不再需要擔心未達成績的「失敗感」。取而代之的是一種成長的喜悅——透過自己的努力達到新的高度，而不是為了滿足外在的期待。這種方式不僅減少了運動帶來的焦慮，還幫助孩子建立起對運動的長期興趣。小松鼠體操的理念核心在於讓孩子以自己的節奏成長，重視運動過程中的自我探索，而非結果。在這種環境中，每個孩子都能找到屬於自己的成長故事。檢定系統不僅適用於體操課程，也反映了現代教育的新思路——注重個體的成長與需求，而非僅僅追求標準化的成績。體操不再是少數專業運動員的領域，而是成為一種普及化的運動方式，幫助孩子在健康、安全的環境中認識自己、發展自己。「我們希望孩子在體操中學到的不僅是技術，還有面對挑戰的態度和克服困難的能力。」教練團隊強調，無論孩子的起點如何，只要有合適的指導和支持，每個孩子都能在自己的道路上前進。