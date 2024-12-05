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知名作家瓊瑤（本名陳喆）4日選擇以雪花般的姿態、「翩然」離去，享壽86歲。知名音樂人劉家昌則是於2日癌逝，享壽83歲。對此，立法院長韓國瑜4日在臉書悼念2人，「感謝他們留下的一切，那些字裡行間的深情與旋律中的餘韻，將永遠為世人所珍藏。」韓國瑜在臉書PO出和瓊瑤以及劉家昌的合照，他表示，一位是華語世界的傳奇，一位是時代記憶的符號。他們生於烽火，長於教條，卻以天賦才情劃出自己的軌跡，在文壇與流行樂界譜下永恆的華章。從不困於自囿，從不屈從流俗，他們用看似不食人間煙火的唯美筆觸，細膩地描繪出幾代人的成長記憶與浪漫情懷。韓國瑜說，驚聞二位大家「翩然而去」，心中理當祝福與默禱，但那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來。「感謝他們留下的一切，那些字裡行間的深情與旋律中的餘韻，將永遠為世人所珍藏。願他們已踏上那片閃耀星河，翩翩起舞，自在瀟灑。於天際間，繼續轟轟烈烈地書寫、深情地歌唱，成為另一段不朽的傳奇。」