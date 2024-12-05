我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古巨基（左）、趙薇當年演出《情深深雨濛濛》。（圖 ／瓊瑤的春光花園臉書）

▲▼趙麗穎（上圖）、古巨基先後發聲追念瓊瑤阿姨。（圖／趙麗穎、古巨基微博）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

傳奇言情小說家、編劇瓊瑤（本名陳喆）昨（4）日在淡水住處尋短過世，享壽86歲，她在遺書寫道，不願成為插管維生的臥床老人，「我死亡的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命」。曾經受瓊瑤提拔的古巨基、趙麗穎發聲悼念恩人，「好好的跟平先生（瓊瑤亡夫）翩然地飛翔星河...」古巨基演過瓊瑤執筆的電視劇《情深深雨濛濛》角色「何書桓」，再攀事業巔峰，以及《還珠格格3之天上人間》，始終視瓊瑤為恩師，每年瓊瑤生日必定送花祝賀，去年8月中瓊瑤在小巨舉辦「瓊瑤創作60周年演唱會」，許久沒在台灣公開演出的古巨基，特意排開所有形成，從香港飛來台北力挺瓊瑤阿姨，還一路牽著瓊瑤的手、攙扶她入座。昨天下午爆出瓊瑤死訊，古巨基正在大陸錄節目《聲生不息2》，工作人員第一時間不敢告知他噩耗，怕他情緒崩潰，晚上7點多，古巨基在微博發文悼念瓊瑤阿姨：「您那些字字句句的著作，是為愛燃燒的烈火，也是陪伴萬人那溫柔的光。那每片飄落的雪花，是我的感激與難過，靜靜地落在那雪中玫瑰的身旁。」古巨基要瓊瑤放心去和2019年過世的丈夫平鑫濤會合，「好好的跟平先生翩然地飛翔星河，我永遠會記得你倆並肩而坐那溫暖的笑容。感激。想念。」「瓊女郎」之一、「陸劇女王」趙麗穎早期在戲劇圈苦熬多年，直到演出瓊瑤編劇的《新還珠格格》」「晴兒」一角才大紅，後來躋升一線女演員之列，她發文追思大恩人：「我們在雪花飄落的季節道別，在您字字句句的著作中重逢。願您身處其中，永遠『翩然」』。」瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎