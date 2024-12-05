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韓國總統尹錫悅3日晚間突然發布非常戒嚴令，但立即遭國會推翻，結束僅6小時的戒嚴鬧劇，接下來尹錫悅恐遭到彈劾、罷免，面臨下台命運。前立委邱毅說，看到尹錫悅的下場，不知道總統賴清德與前總統蔡英文會不會怕？邱毅說，目前韓國在野黨已對尹錫悅提出彈劾案，最快周五就會在國會表決。以目前的政黨動態及民意走向來看，尹錫悅已激起公憤，在野黨要他下台滾蛋，執政黨也要他退黨走人。他最新的民調滿意度只剩個位數，還繼續在往下走，比當年前總統朴槿慧發生閨蜜門，被彈劾前的狀況更糟。邱毅說，總理韓德洙率領內閣辭職，屬於親信的國防部長也辭，連尹錫悅視為自己人的辦公室主任及秘書都辭。什麼叫眾叛親離，現在的尹錫悅就是眾叛親離。所以彈劾案一定會通過，也就是說尹錫悅下台定了。邱毅分析，尹錫悅怎麼會落到如此不堪地步，原因有五：一、他這個人背信棄義，完全是個恩將仇報的白眼狼。二、他寵愛老婆金建希已到變態程度，而金建希和其家族又肆無忌憚的收賄、炒股、賣官、干政。三、他的靠山拜登將要下台，而川普已表態討厭他。四、他過度討好美日，尤其對日本的態度已引起民眾強烈反感。五、他無合理理由便宣布緊急戒嚴，顯然是會走向法西斯的危險人物。邱毅說，他幾個月前早預測，若川普勝選，尹錫悅會倒大霉，下場跟澤連斯基一樣。結果尹錫悅竟然痴心妄想，想用宣布戒嚴來脫困，等於是自掘墳墓，自尋死路。如果尹錫悅被彈劾成功，他除了下台以外，可能被以危害國家安全及貪污罪起訴，然後進入監獄服刑。邱毅說，以尹錫悅過去擔任檢察官時的多方樹敵，入獄後要想再活著出來，恐怕很難了。他的妻子金建希大概率也會入獄，在監獄中不能化妝，也不能塗抹保養品，更不能微整型補針，要保持現在的美麗，只怕是很難了。看到尹錫悅的可能下場，不知道賴清德和蔡英文怕不怕？