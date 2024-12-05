韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然，事後雖火速刪貼文，可卻發聲明稱是外界杯弓蛇影的影射與過度渲染，要在野黨適可而止。外界開始紛紛猜測小編身份，資深媒體人謝寒冰則大膽推斷，文章是出自於民進黨立委黃捷之手。
謝寒冰在節目《大新聞大爆掛》表示，觀察民進黨發的挺戒嚴文，感覺用字遣詞不像小編所寫，包括「N次阻擋小撲國安提案」，會稱呼立委沈伯洋「小撲」的，不是長輩就是麻吉，小編不太可能這樣叫，且貼文還把王義川扯進去，「感覺就是出自黨團某立委之手。」
謝寒冰說，他本來以為文章是沈伯洋發的，可查了一下，發現民進黨立委分區的時候讓沈伯洋去顧花蓮，當時的口號就叫做「小撲顧花蓮」，會這樣說話的人，年紀應該很輕，且喜好發文，沒事就在網路上操作，他推斷，符合條件的就只有黃捷，不過他沒有確切證據。
此外，PTT上有網友發現，民進黨一開始發的挺戒嚴文，每段文字結束後都有個黑點，而黃捷的貼文也被發現有這樣的習慣，因此合理懷疑戒嚴文就是黃捷發的。
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謝寒冰說，他本來以為文章是沈伯洋發的，可查了一下，發現民進黨立委分區的時候讓沈伯洋去顧花蓮，當時的口號就叫做「小撲顧花蓮」，會這樣說話的人，年紀應該很輕，且喜好發文，沒事就在網路上操作，他推斷，符合條件的就只有黃捷，不過他沒有確切證據。
此外，PTT上有網友發現，民進黨一開始發的挺戒嚴文，每段文字結束後都有個黑點，而黃捷的貼文也被發現有這樣的習慣，因此合理懷疑戒嚴文就是黃捷發的。
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