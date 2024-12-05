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▲Gomaji雙11單日業績突破千萬，站上流量高達250萬次。（示意圖／取自pixabay）

雙12來了！Gomaji雙11單日業績突破千萬，站上流量高達250萬次，為延續雙11的熱潮，以「寵粉購High趴」為主題，推出雙12活動，涵蓋限時折扣、點數回饋與多場快閃互動，全面滿足消費者需求，打造年度最盛大的購物狂歡。在剛結束的雙11檔期中，Gomaji不僅營收創下年度新高，更實現近四成的成長，平台流量也較平日提升約20%。其中，點數回饋吸引大量會員參與，帶動單筆平均消費金額較平日增加25%，再次證明消費者對優質商品與多元回饋的高度期待與需求。接下來的雙12活動，Gomaji加碼推出更具吸引力的優惠，每日推出的指定商品限時12%全年最高點數回饋，不僅涵蓋美食餐券、旅遊住宿到美容舒壓，更同步加入多場限量折扣活動，讓用戶能以最低價格搶購最優商品，天天省狠大天天搶好康。針對會員也有專屬優惠，12月5日開始至12月12日消費結帳輸入序號獲得限量折扣優惠，消費者在活動期間核銷訂單累計核銷滿1212元登記再送30點，每一筆消費都有回饋。此外，首次使用點數轉贈功能的會員還可登記參加抽獎活動。活動期間：12/5至12/12活動特點：✦ 指定夯品最高回饋，寵粉獨家強檔超狂12%贈點✦ 12/5-12/10 每日特開折價券限1212份，省狠大天天搶✦ 12/11~12/12 全站商品10%回饋無上限✦ 12/5 全站商品單筆滿$499元，結帳輸入【999-120550】現折50元，限量1212份✦ 12/6-12/7 全站商品單筆消費不限金額，結帳輸入折價序號再打93折！12/6 序號【999-120693】、12/7 序號【999-120793】，每日限量1212份，每人每日限用一次✦ 12/8-12/10 全站商品單筆滿$699元，結帳輸入折價序號現折70元！12/8 序號【999-120870】、12/9 序號【999-120970】、12/10 序號【999-121070】，每日限量1212份