我是廣告 請繼續往下閱讀

美國公布服務業PMI低於預期，美元指數一度下跌回測106整數大關，不過，美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申降息須謹慎，美元指數有撐，回到106.3附近，亞洲主要貨幣韓元在政局不穩定之下，續呈現偏弱盤整格局，日圓、人民幣則偏升，新台幣兌美元今（5）日早盤也進一步升破32.4元，來到32.351元，升值9.7分。美國服務業PMI低於預期帶來風險，美元一度回測106整數大關，隨後Fed主席鮑爾談話，重申降息須謹慎，提振市場信心，美股3大指數收盤再創新高，美元也獲支撐，美元指數回到106.3附近盤整。至於亞洲主要貨幣表現，在韓國政局仍不穩定之下，韓元在1410.34至1415.67兌1美元震盪整理，日圓兌美元則在150.186至150.769盤整，而離岸人民幣兌美元在7.2727至7.279之間游走。新台幣兌美元今日早盤持續升值，以32.41元、升值3.8分開出，在台股走揚之下，新台幣進一步升破32.4元，一度來到32.351元，升值9.7分，目前仍在32.36元盤整。