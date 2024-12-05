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馬英九基金會邀請陸生團來台，成員之一的復旦大學女學生1日在台中洲際棒球場體驗棒球活動，受訪時說出「中國台北隊」，此話一出引發輿論譁然，綠委也痛批是統戰。對此，陸委會主委邱垂正表示，按照現行的許可辦法，會視個案情節輕重，從書面警示至一段期間不得再邀請相關專業團體來交流，裁處時間範圍為6個月到5年。媒體人謝寒冰則表示，此次民進黨反應這麼大，是因為不知道陸生這麼受歡迎，民進黨嚇到了，質疑民進黨政府假借「中國台北隊」這個藉口故意懲罰。針對有陸生稱中華隊為中國台北隊，邱垂正4日承諾做出行政處分，依申請單位按個案情形輕重，6個月到5年不等時間不得再邀請來台。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑遺憾表示，本來明年要邀請大陸奧運金牌泳渡日月潭，現在桌球選手樊振東、跳水選手全紅嬋、游泳選手潘展樂都不能來了。謝寒冰4日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，過去陸生也來台過好幾次，甚至很多陸生根本就在台灣念書，此次民進黨反應之所以這麼大，是因為他們不知道這些陸生、包括馬龍在台灣會這麼受歡迎，他們本以為台灣喜歡桌球的人沒那麼多，但沒想到年輕人都知道馬龍，又加上很多人喜歡「清大校花」彭弋航。謝寒冰說，民進黨突然發現，台灣年輕人原來根本不在乎抗中保台，年輕人都把馬龍等人當明星、偶像一樣看待，民進黨嚇到了，長此以往還得了，以前對年輕人洗腦、胡扯的這些東西，馬上就要曝光了。謝寒冰質疑，民進黨就是假借「中國台北隊」這個藉口，故意處以這個懲罰。