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台中市自助洗衣店多達413家，數量全國最多，但防災設施不完備、暗藏公安危機，市議員吳佩芸要求參照家數第二多的桃園市，訂定《自助洗衣店安全管理自治條例》，也讓人注意到，全台自助洗衣店最多的縣市，不在冬日陰雨的台北，也不是人口最多的新北。不僅高雄、台南急起直追，非六都縣市更以屏東縣家數最多。依據財政部統計處統計通報，近5年來全台自助洗衣店翻倍成長，且集中於六都，占整體7成2，去年底全台總計2815家，新增自助洗衣店主要來自南二都，以高雄、台南各增逾200家最多。各縣市分布則以台中413家最多，占14.7%；其次桃園368家，占13.1%；第三名高雄351家、占12.5%：第四名新北325家，占11.5%；台北市的自助洗衣店最少，263家，占9.3%。財政部統計處分析，自助洗衣店廣受單身、學生、租屋族及小家庭等歡迎，台中、桃園拿下一、二名，以兩都累計淨遷入人口增加，且以單身或小家庭居多有關；在非六都縣市，第一名不是人口破百萬的彰化縣，由屏東的94家拔得頭籌。台中市無黨籍議員吳佩芸今（5）日質詢時指出，自助洗衣店有使用方便、設備新穎、複合式消費空間等優點，數量如雨後春筍般增加，台中市高達413家，是全國最多。自助洗衣店大多24小時營業，現場無人管理，除了電力，有的以天然氣或瓦斯為燃料，一旦管理不當可能引發火災、氣爆等重大意外。吳佩芸指出，台北市率全國之先，於2021年公告實施《北市自助洗衣店安全管理自治條例》，店家數量第二多的桃園市政府，亦於8月預告制定管理條例草案，台中也應跟進，確保自助洗衣店安全管理。台中市長盧秀燕答詢時表示，自助洗衣店是近幾年的新趨勢、市府對新興行業應該有效管理，以保障大眾安全，會後將依吳佩芸的建言，進行相關辦法的釐清與界定。