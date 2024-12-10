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▲遊戲以重建人類歷史的網路空間「Rebirth World」為舞台，玩家將化身為年輕的角色，在多樣化的地區中探索，邂逅個性鮮明的NPC。（圖／官方提供）

▲為了提供台港澳地區玩家順暢的遊戲體驗及更加便捷的支付選擇，GASH將於12月10起同步上線Pmang平台。（圖／官方提供）

時光倒流20年前的感動！台灣許多6、7年級生都曾玩過的線上遊戲「古惑人生」，即將在12月10日於Pmang平台推出新服《N-AGE古惑人生》，，一起在「Rebirth World」裡闖蕩冒險。還記得國中那年下課衝網咖打開「古惑人生」的時光嗎？G・O・P株式會社（東京都新宿區）正式宣布，目前正開放事前登錄中的PC熱血街頭MMORPG《N-AGE古惑人生》，將於《N-AGE古惑人生》是以20年前推出的MMORPG《N-Age》為基礎，專為現代PC玩家重新打造的線上遊戲。遊戲以重建人類歷史的網路空間「Rebirth World」為舞台，玩家將化身為年輕的角色，在多樣化的地區中探索，邂逅個性鮮明的NPC，與夥伴加深羈絆，並共同對抗黑暗與混亂，展開一場壯麗的冒險旅程。遊戲還原了存在於2000年代的現實城市氛圍，並在廣闊的地圖中引入如機車、滑板、直排輪等真實存在的移動工具。此外，遊戲更搭載了春夏秋冬四季變化系統、增強玩家互動的結婚功能、PvP戰鬥等多樣化的魅力內容。玩家可以從四位個性豐富的角色中選擇，編織屬於自己的故事。透過社群互動與競技玩法，共同開創這個世界的未來！此外，這次《N-AGE古惑人生》新伺服器的最大特色，就是重新體驗組隊拓荒、共同攻克強敵的快感。《N-AGE古惑人生》繁體中文版將在12月10日於Pmang平台正式上線，為了提供台港澳地區玩家順暢的遊戲體驗及更加便捷的支付選擇，GASH將於12月10起同步上線Pmang平台，除了提供多元便利的支付工具，使購買遊戲商品不再需要跨區進行，未來更將持續與Pmang平台攜手合作，為台港澳的玩家打造更多超值的專屬優惠活動。此外，營運團隊也在近日於官網上釋出繁體中文版公告，期待喜愛日系遊戲、熱愛日文的遊戲玩家，能夠透過Pmang平台豐富現有的遊戲體驗！為慶祝《N-AGE古惑人生》新伺服器開服熱潮，Pmang平台將與GASH攜手合作，於12月18日起展開為期兩個月的累儲滿額回饋活動！凡於活動期間累積儲值達指定條件面額，即可享活動虛寶回饋資格，還有機會抽中稀有虛寶組合包！2024年12月18日(三) 00:00~2025年2月11日(二) 23:59・活動內容：凡於活動期間內於Pmang平台使用GASH任一支付方式購買平台幣JEWEL，累積儲值達指定金額即可獲得虛寶回饋資格，活動全期間累積計算不重置，滿額次數越多獲獎越多！(一)累積儲值滿1,000元，贈送超值虛寶一組。(二)累積儲值滿3,000元，享豪華虛寶組合包抽獎資格一次，將有5位幸運玩家有機會獲得獎勵！超豐富虛寶獎勵陪你一起迎接在《N-AGE古惑人生》的全新冒險！遊戲名稱： N-AGE ONLINE NEO（エヌエイジ・オンライン・ネオ）遊戲開服日期： 2024年12月10日支援系統： Windows 7及以上※Pmang平台上線的《N-AGE古惑人生》，但，再請玩家注意。