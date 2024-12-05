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經濟部產業技術司今（5）日於「2024醫療科技展」科專成果主題館展示工研院、金屬中心及生技中心等三大法人共計14項前瞻醫療科技。其中就包括「智慧空氣採樣機器人」，可以節省3成至4成人力負擔，完成醫藥生技製造工廠環境品質監控，減少交叉污染風險。經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，2023年台灣生醫產業營業額已突破7,500億元，顯示出台灣生醫產業的規模及競爭優勢持續擴大；面對2025台灣將邁入超高齡社會，醫療結構及健康照護迎來巨大的挑戰，運用智慧醫療科技成為重要的關鍵解方。據市調機構Market & Markets報告顯示，全球服務型智慧機器人市場正快速增長，2026年產值將達350億美元。在醫療照護領域，預估將超過300億美元的規模，凸顯智慧機器人在生醫領域扮演的角色日益重要。經濟部這次展出2項機器人技術，分別是「智慧空氣採樣機器人」及「軟性管狀醫療手術機器人系統」。醫藥生技製造工廠的產線持續邁向自動化，不過工廠的環境品質監控，大多仍仰賴人工採樣，容易有數據漏洞及交叉污染的風險。工研院首創國內第一台「智慧空氣採樣機器人」，自動採樣可節省3成至4成人力負擔，更精準除了工廠內的微粒子，還可採樣比PM2.5更微小的微生物；該機器人更可針對工廠打造客製化「智慧環控即時地圖」，將微生物、微粒子採樣結果即時分析，以「紅、黃、綠」三色燈號呈現，一眼判別污染區域。肺癌蟬聯台灣十大癌症之首多年，使用內視鏡手術時，由於肺部內的支氣管錯綜複雜，好像樹枝不斷分岔，醫師在手術當下有可能出現「迷航」、找不到路的問題。「軟性管狀醫療手術機器人系統」可幫助醫師以內視鏡進行肺部微創手術時，自動生成肺葉地圖、規劃導航，快速抵達病灶位置、精準下刀，具有AI輔助導引、即時觸覺回饋、適用多科別及適應症等特色；目前正進行前臨床實驗，還榮膺2024年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）。