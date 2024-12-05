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▲李昇基跟李多寅（左）2023年4月結婚，女兒今年2月出生。（圖／李多寅IG）

▲李多寅把IG大頭貼換成女兒的照片，模樣萌翻天。（圖／李多寅IG）

韓星李昇基跟李多寅去年（2023）4月結婚，女兒今年2月出生，但長相保密到家，相隔10隔月，李多寅罕見公開萌娃模樣，還把照片設成IG大頭貼，愛女兒溢於言表，網友相當驚喜。李昇基跟李多寅2022年5月爆出祕密交往長達1年，消息傳開後2人大方認愛，南韓第一狗仔《Dispatch》同時曝光7張李昇基與李多寅約會、帶她見家長的照片；2023年4月，李昇基跟李多寅在首爾帕納斯洲際酒店舉辦婚宴，光是場地就花上破億韓元，賓客700多人超壯觀，半個演藝圈的人都到場獻祝福。婚後10個月，他們的女兒於今年2月5日出生。夫妻倆結婚後從未一同亮相，僅透過IG隔空放閃；今年10月手牽手一同參加曹世鎬的婚禮，這也是他們第一次於媒體前合體，李多寅穿著以腰帶強調腰線的天鵝絨美人魚版型連身裙，當時完全看不出她生完小孩8個月，身材火速恢復到以往的纖細狀態，引起眾人關注。李多寅的IG貼文停留在2024年4月7日的結婚一週年當天，許久未更新的她突然變換大頭貼，放大一看正是她與李昇基的小寶貝，10個月大的爬行背影萌翻不少網友，大家也認為李昇基、李多寅男帥女美，小寶寶應有遺傳自父母的優秀基因，期待她長大成人的美麗模樣。