博客來今（5）日揭曉2024年閱讀暢銷榜，涵蓋「總榜、新書榜、年度暢銷作家」。今年心理勵志書籍大放異彩，《我可能錯了》勇奪總榜冠軍。漫熱潮持續發威，《排球少年》入榜兩席成最大贏家；商業理財書穩健成長，《原子習慣》連續六年入榜奪得第三名，翻譯作家以漫畫作家稱霸，前十名中占據八席。
博客來「2024年度閱讀暢銷總榜TOP10」，心理勵志類，奪下四個席次最風光，瑞典暢銷心靈書《我可能錯了》銷售更勝去年，摘下桂冠寶座；蔡康永的《你願意，人生就會值得》上市2個月衝至第7名，反映今年大眾聚焦於「降低自我內耗」的關注，劃清與他者的界線，讓情緒自由。影視化推動漫畫IP熱潮，《排球少年》是最大贏家，系列作品銷量突破9萬冊，《排球少年！！10週年編年史》不僅奪得年度亞軍也是新書冠軍，《排球少年！！magazine》開賣當天創下每18秒售出一本的佳績。
🟡博客來2024年度閱讀暢銷總榜TOP 10
🟡年度書市七個閱讀趨勢
👉1漫畫：串流改編加持，人氣系列熱度不衰
人氣長紅的運動競技漫畫《排球少年》，於今年上映劇場版引爆話題，立體的角色人物助推本篇、公式集、畫冊全面熱銷，甫上市就創下銷售破萬本的驚人成績、；《葬送的芙莉蓮》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》皆因串流熱播引起熱議，過往集數再版及新刊上市皆引發搶購熱潮。除影視改編外，經典漫畫人氣依舊不墜，許多作品不約而同於今年推出典藏套書，荒川弘《鋼之鍊金術師完全版》、諫山創《進擊的巨人 愛藏版 1~17完(首刷書盒版)》限量發售，滿足粉絲收藏慾望，並再度掀起經典漫畫的閱讀風潮。
👉2.心理勵志：勇闖中年密林，探尋自我
「中年」是一個顯性議題，它不只是年齡的分界，而是身心狀態的覺察。榮格派著名心理學家的經典之作《中年之路》穩居TOP12，不只吸引四五十歲讀者，更受到不少二、三十歲讀者青睞，顯示中年議題不只侷限在中年世代，面對人生的失落與遺憾，同樣引起年輕讀者共鳴。
👉3.商業理財：用商業思維思考人生成就
對應台股交易熱絡，投資理財書顯著成長，銷售巨頭於商業暢銷榜佔比較去期增加兩成以上。觀察35歲以上的讀者明顯偏好「穩健長期」的投資模式，暢銷書《持續買進》、《長期買進》在網路社群維持高人氣討論。
👉4.童書：從情緒教育、身體自主到實用技能
情緒教育繪本一直是學齡前孩子家長的熱銷選擇。過往版品多聚焦於「不要生氣」或「不失控哭泣」，而今年主題除了讓孩子學會控制情緒外，更著重於理解與表達情緒，如《情緒大飯店》幫助孩子感受多樣情緒並學會適當抒發方式。同時，因應兒少性剝削議題，教育孩子身體保護的繪本成為焦點，例如《祕密派對》透過10種生活情境教孩子分辨危機，最受讀者好評。
👉5.文學：諾貝爾獎、社群效應加乘助攻
「社群」是今年文學小說的重要關鍵字，推動許多作品推向大眾舞台，奇幻大神布蘭登山德森搶先於募資平台展開祕密計畫寫作三部曲，忠實粉絲於社群口碑迅速擴散，《翠海的雀絲》銷售動能維持一年不衰；社群KOL及名人專題推薦《渺小一生》，讓這部出版已七年的作品重回大眾視野。一年一度的諾貝爾文學獎花落韓國作家韓江，是首位受獎的亞洲女性作家，獎項加持，空降文學小說暢銷榜，代表作《素食者》銷量數十倍成長。
👉6.人文社科：從歷史到現今知己知彼
因應外部局勢，美中對抗、東南亞、東北亞局勢，地緣政治主題將持續延燒外，強調深度的內容主底，和完整的論述脈絡，將是讀者選讀的核心價值。今年社科讀者正在「轉向」，社群KOL敏迪《不當世界的局外人》，將國際議題白或翻轉、深度兼具，觸及更多族群。
👉7.宗教命理：「顯化」已是流行語？
靈性療癒的版品仍為出版和銷售大宗，經典巨頭是讀者挑選的基本書目，以往在新時代(New Age)常出現的名詞如「靈性」，也已形成變體出現在各類別之中，更加融入生活。今年流行關鍵字可歸納為心想事成的「顯化」、靈性溝通的「牌卡」。暢銷榜上不論是《人生使用說明書：靈界運作2》還是《駕馭顯化的力量【1書＋1實踐練習套組】》等書，都在與讀者進行更細緻的靈性討論與探索可能性。今年的牌卡商品數增加兩成，主題豐富多元，觀察越是無學習門檻的版品，越能受到讀者歡迎與收藏。
🟡「2024博客來年度百大」
2024年12月5日至2025年3月18日，暢銷書2書75折、寫書評就送25元E-Coupon。首兩日(12/5-12/6)加碼購買參展書滿688元，領券現折50元。
年度暢銷榜 https://www.books.com.tw/web/annual100/
年度暢銷作家 https://www.books.com.tw/activity/2024/12/authors/
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🟡博客來2024年度閱讀暢銷總榜TOP 10
- 我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課
- 排球少年！！10週年編年史 全
- 原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則
- 蛤蟆先生去看心理師
- 別對每件事都有反應：淡泊一點也無妨， 活出快意人生的99個禪練習！
- 持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法
- 你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3
- 排球少年!!magazine 全 (首刷限定版)
- 抄寫英語的奇蹟：1天10分鐘，英語和人生都起飛
- 底層邏輯：看清這個世界的底牌
🟡年度書市七個閱讀趨勢
👉1漫畫：串流改編加持，人氣系列熱度不衰
人氣長紅的運動競技漫畫《排球少年》，於今年上映劇場版引爆話題，立體的角色人物助推本篇、公式集、畫冊全面熱銷，甫上市就創下銷售破萬本的驚人成績、；《葬送的芙莉蓮》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》皆因串流熱播引起熱議，過往集數再版及新刊上市皆引發搶購熱潮。除影視改編外，經典漫畫人氣依舊不墜，許多作品不約而同於今年推出典藏套書，荒川弘《鋼之鍊金術師完全版》、諫山創《進擊的巨人 愛藏版 1~17完(首刷書盒版)》限量發售，滿足粉絲收藏慾望，並再度掀起經典漫畫的閱讀風潮。
👉2.心理勵志：勇闖中年密林，探尋自我
「中年」是一個顯性議題，它不只是年齡的分界，而是身心狀態的覺察。榮格派著名心理學家的經典之作《中年之路》穩居TOP12，不只吸引四五十歲讀者，更受到不少二、三十歲讀者青睞，顯示中年議題不只侷限在中年世代，面對人生的失落與遺憾，同樣引起年輕讀者共鳴。
👉3.商業理財：用商業思維思考人生成就
對應台股交易熱絡，投資理財書顯著成長，銷售巨頭於商業暢銷榜佔比較去期增加兩成以上。觀察35歲以上的讀者明顯偏好「穩健長期」的投資模式，暢銷書《持續買進》、《長期買進》在網路社群維持高人氣討論。
👉4.童書：從情緒教育、身體自主到實用技能
情緒教育繪本一直是學齡前孩子家長的熱銷選擇。過往版品多聚焦於「不要生氣」或「不失控哭泣」，而今年主題除了讓孩子學會控制情緒外，更著重於理解與表達情緒，如《情緒大飯店》幫助孩子感受多樣情緒並學會適當抒發方式。同時，因應兒少性剝削議題，教育孩子身體保護的繪本成為焦點，例如《祕密派對》透過10種生活情境教孩子分辨危機，最受讀者好評。
👉5.文學：諾貝爾獎、社群效應加乘助攻
「社群」是今年文學小說的重要關鍵字，推動許多作品推向大眾舞台，奇幻大神布蘭登山德森搶先於募資平台展開祕密計畫寫作三部曲，忠實粉絲於社群口碑迅速擴散，《翠海的雀絲》銷售動能維持一年不衰；社群KOL及名人專題推薦《渺小一生》，讓這部出版已七年的作品重回大眾視野。一年一度的諾貝爾文學獎花落韓國作家韓江，是首位受獎的亞洲女性作家，獎項加持，空降文學小說暢銷榜，代表作《素食者》銷量數十倍成長。
👉6.人文社科：從歷史到現今知己知彼
因應外部局勢，美中對抗、東南亞、東北亞局勢，地緣政治主題將持續延燒外，強調深度的內容主底，和完整的論述脈絡，將是讀者選讀的核心價值。今年社科讀者正在「轉向」，社群KOL敏迪《不當世界的局外人》，將國際議題白或翻轉、深度兼具，觸及更多族群。
👉7.宗教命理：「顯化」已是流行語？
靈性療癒的版品仍為出版和銷售大宗，經典巨頭是讀者挑選的基本書目，以往在新時代(New Age)常出現的名詞如「靈性」，也已形成變體出現在各類別之中，更加融入生活。今年流行關鍵字可歸納為心想事成的「顯化」、靈性溝通的「牌卡」。暢銷榜上不論是《人生使用說明書：靈界運作2》還是《駕馭顯化的力量【1書＋1實踐練習套組】》等書，都在與讀者進行更細緻的靈性討論與探索可能性。今年的牌卡商品數增加兩成，主題豐富多元，觀察越是無學習門檻的版品，越能受到讀者歡迎與收藏。
🟡「2024博客來年度百大」
2024年12月5日至2025年3月18日，暢銷書2書75折、寫書評就送25元E-Coupon。首兩日(12/5-12/6)加碼購買參展書滿688元，領券現折50元。
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