NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月6日賽程，將有8場比賽進行，上午11點00分要進行的金州勇士主場交手休士頓火箭的賽事，將會是今天的焦點之戰，勇士盼能終止近期的5連敗，他們最近10場比賽僅有4勝6負的戰績，場均得到110.9分、對手場均得分為111.1分，攻防表現都不理想。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🏀觀戰重點：湖人交手熱火焦點之戰

📍比賽背景

休士頓火箭隊（15勝7負，西區第２）對金州勇士（12勝8負，西區第７）

📍數據分析

勇士隊本季對上西區球隊戰績為9勝6負，勇士團隊籃板以49.0個籃板排名聯盟第2，其中Kevon Looney場均7.8個籃板為團隊第一。

火箭隊對上西區球隊戰績為9勝5負，場均靠快攻得到18.2 分，排名西區第2。

本季勇士隊的投籃命中率為45.7%，比火箭隊的43.3%高出2.4個百分點；火箭場均得到114.4分，比勇士場均失分的110.3分高出4.1分。

▲Stephen Curry仍因為膝傷，球團已強調未來會以健康為主要考量。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry本季場均貢獻 22.6 分、5.6籃板和6.6 助攻。（圖／美聯社／達志影像）
📍雙方關鍵球員

勇士：Stephen Curry場均貢獻 22.6 分、5.6籃板和6.6 助攻。

火箭：Alperen Sengun場均貢獻19.0分和10.7籃板。

🟡NBA2024-25例行賽第12月6日賽程表： 

賽程

 時間

      
金塊

   @  騎士

 8:00 AM      
獨行俠

   @  巫師

 8:00 AM      
黃蜂

   @  尼克

 8:30 AM      
雷霆

   @  暴龍

 8:30 AM      
國王

   @  灰熊

 9:00 AM      
太陽

   @  鵜鶘

 9:00 AM      
公牛

   @  馬刺

 9:00 AM      
火箭

   @  勇士

 11:00 AM      

🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：火箭VS勇士11:00

愛爾達ELTA.TV：金塊 VS 騎士 08:00

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

NBA12月5日湖人慘輸熱火！「比賽結果、對戰組合、轉播資訊」一覽

NBA盃8強出爐！衛冕軍湖人出局　「對戰組合、賽程」一覽

NBA內幕：鵜鶘本季僅打22場就可能進入重建期！醞釀交易主力球星

快評／勇士低迷恐影響NBA盃的熱度？解析為何決勝節一直遭逆轉

關鍵字