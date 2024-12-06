NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月6日賽程，將有8場比賽進行，上午11點00分要進行的金州勇士主場交手休士頓火箭的賽事，將會是今天的焦點之戰，勇士盼能終止近期的5連敗，他們最近10場比賽僅有4勝6負的戰績，場均得到110.9分、對手場均得分為111.1分，攻防表現都不理想。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：湖人交手熱火焦點之戰
📍比賽背景
休士頓火箭隊（15勝7負，西區第２）對金州勇士（12勝8負，西區第７）
📍數據分析
勇士隊本季對上西區球隊戰績為9勝6負，勇士團隊籃板以49.0個籃板排名聯盟第2，其中Kevon Looney場均7.8個籃板為團隊第一。
火箭隊對上西區球隊戰績為9勝5負，場均靠快攻得到18.2 分，排名西區第2。
本季勇士隊的投籃命中率為45.7%，比火箭隊的43.3%高出2.4個百分點；火箭場均得到114.4分，比勇士場均失分的110.3分高出4.1分。
📍雙方關鍵球員
勇士：Stephen Curry場均貢獻 22.6 分、5.6籃板和6.6 助攻。
火箭：Alperen Sengun場均貢獻19.0分和10.7籃板。
🟡NBA2024-25例行賽第12月6日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：火箭VS勇士11:00
愛爾達ELTA.TV：金塊 VS 騎士 08:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
休士頓火箭隊（15勝7負，西區第２）對金州勇士（12勝8負，西區第７）
📍數據分析
勇士隊本季對上西區球隊戰績為9勝6負，勇士團隊籃板以49.0個籃板排名聯盟第2，其中Kevon Looney場均7.8個籃板為團隊第一。
火箭隊對上西區球隊戰績為9勝5負，場均靠快攻得到18.2 分，排名西區第2。
本季勇士隊的投籃命中率為45.7%，比火箭隊的43.3%高出2.4個百分點；火箭場均得到114.4分，比勇士場均失分的110.3分高出4.1分。
📍雙方關鍵球員
勇士：Stephen Curry場均貢獻 22.6 分、5.6籃板和6.6 助攻。
火箭：Alperen Sengun場均貢獻19.0分和10.7籃板。
🟡NBA2024-25例行賽第12月6日賽程表：
| 賽程
| 時間
| 金塊
| @ 騎士
|8:00 AM
| 獨行俠
| @ 巫師
|8:00 AM
| 黃蜂
| @ 尼克
|8:30 AM
| 雷霆
| @ 暴龍
|8:30 AM
| 國王
| @ 灰熊
|9:00 AM
| 太陽
| @ 鵜鶘
|9:00 AM
| 公牛
| @ 馬刺
|9:00 AM
| 火箭
| @ 勇士
|11:00 AM
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：火箭VS勇士11:00
愛爾達ELTA.TV：金塊 VS 騎士 08:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。