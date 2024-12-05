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▲楊晴（左起）、王傳一、賴雅妍、修杰楷、曾莞婷、管麟新戲《秘書俱樂部》記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲賴雅妍（右）和王傳一（左）在劇中有親密戲。（圖／記者吳翊緁拍攝）

謝欣穎、王柏傑穩定交往3年時間，近日卻被發現兩人疑似分手，IG互相取消關注對方，王柏傑5月甜蜜慶生的照片也已刪除，傳出謝欣穎疑似已悄悄搬出兩人同居過的愛巢，對此，謝欣穎透過經紀人回應，「心情很平靜。」沒承認分手但也沒否認，兩人的感情狀況成謎。修杰楷身為兩人的好友，今（5）日和賴雅妍、王傳一等人出席新戲《秘書俱樂部》記者會被問及此事，不小心曝光群組對話內容，脫口後連忙喊了聲：「哎呀！完蛋了！」謝欣穎和王柏傑傳出分手之後，王柏傑經紀人表示不知情，「他最近都在工作，沒感受到什麼異常。」而謝欣穎目前也持續神隱中，同時透過經紀人回覆：「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心。」修杰楷和王柏傑是著名的圈內好友兼車友，好交情不在話下，不時能看到他們曬出合照，今日修杰楷被問及敏感問題，他坦言近來沒有和王柏傑聯絡，對方正在忙著拍戲。修杰楷透露，自己剛從冰島旅遊回來，緊接著又去日月潭騎腳踏車，行程滿檔的他還沒有時間關心好友的戀情，他自爆和王柏傑在同個群組裡面，但都是聊腳踏車話題，表示自己是直男，也不太會安慰人，雖然兩人現在各自忙錄，但還是有跟王柏傑說：「如果有需要我們都在。」意外爆料群組對話，讓他暗自喊了句：「哎呀！完蛋了！」另一方面，48歲洪小鈴宣布和張天霖結婚，且已經懷孕，雙喜臨門，賴雅妍也成為網友的催婚對象，對此，她無奈表示：「我會加油。」這次第5度和王傳一合作，王傳一表示，他們的默契已經好到不需要親密指導，他甚至會要老師坐著看就好，「我比你更清楚她的身體。」王傳一也坦言，如果有拍攝親密戲，一定要先和老婆報備，被女兒看到還會被罰錢。