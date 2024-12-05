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台中市消防外勤人員近1600名，2年來累積超勤時數高達110萬小時，最高紀錄的消防員累積2640小時、相當於一般人330個工作天！市議員吳佩芸批評中市府不願比照新北與高雄，編列額外的加班費預算，僅一味逼迫基層「補休再補休」，繁重工作轉嫁同事，惡性循環換職務代理人加班，根本挖東牆補西牆。吳佩芸今（5）日質詢時指出，消防員超勤加班已是各地方政府無法逃避的嚴重議題，《公務人員保障法》第23條修法後，明文限制超勤時數補休期限兩年，期滿前須補休完或核發超勤加班費。目前新北、竹市、高雄為去化消防員累積超勤時數，編列額外加班費預算，台中市卻不願編列，一再逼迫基層消防員補休、補休、再補休。吳佩芸說，台中市外勤消防員不到1600人，今年9月底累積超勤時數，2023年度45萬小時、2024年度65.8萬小時，加起來110多萬小時，平均每位消防員累積接近690小時（相當於86個工作天），時數最高的消防員高達2640小時（相當於一般人330個工作天）。基層消防員被要求以補休方式去化累積的超勤時數，吳佩芸指出，不合理的要求有如挖東牆補西牆，積假的人補休，原負責業務落到職務代理人身上，代班同仁一人做兩份工，只能超勤加班，陷入過勞又積假的惡性循環。吳佩芸認為，市府若想單靠補休消化誇張的超勤時數，根本是不可能的任務！應該增編加班費預算，讓基層消防員自由選擇補休或領加班費。但消防局長孫福佑認為，對少數人進行加班費補償並不合理，且10月的剩餘時數已有下降。消防局事後以新聞稿說明，市府為維護消防員權益，除依規編排服勤時數，兼顧工作效率。若同仁服勤有超時加班，消防局也已依規編列加班費供同仁申請，若申請後仍有剩餘時數，同仁可於法定期限內完成補休。