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英國媒體《金融時報》日前爆料，中國國防部部長董軍捲入貪腐醜聞，正在接受調查。對此，中國外交部回應稱報導是「捕風捉影」，中國國防部今（5）日發表聲明稿，稱董軍今日在上海出席第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會，與來自各國的代表團團長會面並上台致詞。這是董軍被傳涉貪後的首個官方行程，頗有以實際行動證明並未落馬的意味。綜合中國媒體報導，董軍在會上表示，幾內亞灣是該地區國家的共同家園，也是中非加強交流合作，構建海洋命運共同體的重要紐帶。董軍強調，中方願同該地區國家軍隊一道，擔當維護安全的共同責任，推進更成體系的海上合作。中國國防部的新聞稿指出，尼日利亞海軍參謀長、加彭海軍參謀長等人均有參加此次會議，「幾內亞灣安全形勢專題研討會」自3日起在上海連續舉行4天，共有19個非洲國家派代表團參加。不過，中國國防部並未提供董軍出席幾內亞灣安全形勢專題研討會的現場照片。在董軍被爆料涉貪後不久，中共中央軍事委員會委員苗華便因涉嫌嚴重違紀，遭到停職調查，中國官方也予以證實。當時有看法認為，苗華與董軍同為海軍，且董軍是苗華所提拔，苗華出事說明董軍也脫不了關係。然而，另外也有分析指出，北京證實苗華涉貪落馬，也相當於表態若真有高官出事不會否認，變相是在替董軍背書。