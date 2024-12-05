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▲李佳穎（中）曬出和林家正（左）意外同框的照片，開心喊道：「很開心！」（圖／IG junoohknow）

李佳穎也來朝聖周杰倫！周董今（5）日進軍大巨蛋，實現多年來的心願，不少圈內好友也出席捧場，其中剛生完小孩的李佳穎也驚喜現身觀眾席，更透過IG限動曬出與老公「阿力」的自拍照，還透露自己遇到中華隊成員林家正正好坐在自己後面，還意外合影，讓她開心喊道：「媽媽產後30天第一次放風。」李佳穎11月初才剛產下1子，沒想到今天就驚喜現身在大巨蛋觀眾席，觀看周杰倫的演唱會，而她也曬出和老公的合影，嗨喊自己以外同框林家正，只見林家正坐在李佳穎後方，恰好看向一旁，沒有發現自己被鏡頭捕捉，讓李佳穎開心喊道：「很開心跟林家正意外合影了！」事實上，李佳穎在2022年底就很積極做試管嬰兒，終於在今年2月懷上寶寶，期間她仍然有在工作，有次出差到日本遇到大量出血，讓她緊張返台就醫，臥床安胎了2個多月，一直到狀況都穩定了才敢公開喜訊，而她也在日前曬出母子合照，和粉絲報平安，更允諾會好好照顧小寶寶：「我會努力做你的好媽媽，健康快樂長大就好喔！」許多粉絲都湧入留言祝福。