NBA金州勇士今(6)日將坐鎮大通中心（Chase Center）球場迎戰火箭。然而亟欲擺脫五連敗低潮的勇士，卻因傷病問題，雪上加霜。根據美國媒體報導，核心球員Stephen Curry和Draymond Green，都因傷無法出戰。
Curry 因雙膝受傷缺席，而 Green 則因左小腿緊繃無法上場。此外，De'Anthony Melton 因左膝前十字韌帶（ACL）傷勢無法參賽，Andrew Wiggins 也因右腳踝受傷出戰成疑。
勇士隊目前以12勝8負的戰績位居西區中段，正處於季後賽附加賽席位的邊緣，急需一場勝利來穩住局勢。然而，傷病報告的最新消息讓這場比賽變得更加艱難。
缺少 Curry 和 Green 讓勇士隊在進攻和防守兩端都面臨重大挑戰。Curry 作為球隊的得分核心和進攻發動機，缺席將使球隊進攻效率大打折扣。而 Green 的缺席，則進一步削弱了球隊在防守端的韌性和對火箭內線的制衡。
另一方面，休斯頓火箭隊的情況卻相對樂觀，目前核心球員都處於健康狀態。儘管火箭隊已經對勇士連輸14場，但本場比賽有很大的機會能終止連敗。
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