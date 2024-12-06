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▲子翔（左一）的家鄉就在富里，他很期待帶團員回家走走。（圖／穀動日不落音樂祭提供）

「穀動日不落音樂祭」將在花蓮富里鄉舉辦，4日公布超狂卡司，包括南方二重唱、沈文程、謝宇威、羅文裕、朱海君、樂團J Hall，而最令人眼睛一亮的是最夯男團Ozone也將登場。當消息一出，粉絲瞬間訂光車票，已經迫不及待要到花蓮看他們的演出，讓他們相當感動，還想唱〈火花〉送給粉絲們。而他們也透露，其實團員子翔就是富里人，這次算是回到子翔的家鄉看看。2024富里「穀動日不落音樂祭」卡司陣容十分堅強，不僅有萬寧國小非洲鼓隊，曾得到國際大獎、平均年齡僅10歲的J Hall 樂團也受邀演出，此外南方二重唱、謝宇威、朱海君、羅文裕等人都將登場。其中朱海君貴為金曲台語歌后，歌曲傳唱度高，只要推出專輯，就是票房保證，羅文裕也是則是台灣客語界重要人物，致力客語音樂流行化有大貢獻，並榮獲第27、32屆金曲獎最佳客語歌手獎，還有「雙金歌王」沈文程的加持，可謂是「黃金組合」。當紅男團Ozone剛征服了台北小巨蛋，也預計前往「穀動日不落音樂祭」現身富里。Ozone開心表示，近期很常到花蓮演出的，每每演出的地方旁邊都環繞漂亮的地標和景色，「在演出結束後我們回到飯店，大家都會在聚在房間裡吃花蓮的各種美食、一起聊天，所以一聽到要去花蓮演出都有很放鬆的感覺！」最興奮的是，大家都對美麗的六十石山很憧憬，感覺這次表演又解鎖了一個景點，希望有機會看到壯麗的金針花海，而Ozone是否去過富里？大家異口同聲說：「子翔的家鄉就是富里！」子翔還說：「這次很榮幸帶著團員一起回家鄉，很希望有機會可以帶大家回我的部落走走看看。」而Ozone也為富里特別準備歌曲〈火花〉這首歌，如同歌詞「你來自的故鄉每天都是豔陽」，所以他們選唱許久沒唱的〈火花〉送給粉絲們。而他們準備在聖誕節辦粉絲見面會，日前門票被秒殺，即使加開一場也隨即被搶購一空，對此他們表示，「真的非常感謝粉絲們這麼給力能夠讓兩場都有秒殺的成績，我們都非常期待當天能夠跟O.A.O.們（粉絲名）製造一個最美好的聖誕回憶。」