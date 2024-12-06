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洛杉磯快艇本季搬到新主場，在主力Kawhi Leonard持續缺陣情況下，靠著James Harden與Norman Powell帶領球隊打出14勝、10敗、西區第7的戰績，距離龍頭奧克拉荷馬雷霆僅有3.5場勝差。近日更是傳出好消息，根據美媒《The Ringer》記者Bill Simmons指出，「Leonard將迎來復出，時間點有望在聖誕節之前回到陣容中。」記者Bill Simmons說道：「根據快艇球團內部人士向我表示，Leonard將有望在聖誕節之前回到球隊陣容中，球團很有信心，且復出過程正在加速，Leonard已經準備好回到球隊。」快艇在聖誕節前共有6場比賽，分別交手休士頓火箭、丹佛金塊、猶他爵士、達拉斯獨行俠2連戰與曼非斯灰熊，若是快艇能持續保持優異的戰績，在Leonard回歸後可說是如虎添翼。此外有關Leonard復出的消息，前隊友Patrick Beverley也在2日時透露，「我在近日有與Leonard通過電話，他的恢復速度就像一台『該死的機器』一樣快，只要他順利回歸，快艇在季後賽將變得極具威脅性。」本賽季Leonard一場比賽都還未出戰，上賽季Leonard則是出賽68場（近3季最多），場均出戰34.3分鐘，能貢獻23.7分、6.1籃板與3.6助攻、整體命中率為52.5％、三分命中率為41.7％。