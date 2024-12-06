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NBA本賽季季前最震撼的消息，莫過於消息大神「沃神」Adrian Wojnarowski宣佈退休，今「沃神」在美媒《體育畫報》的專訪中向記者Chris Mannix表示，「自己再做出決定引退時，前勇士總管Bob Myers是幫助我做出決定的人之一，他告訴我『在巔峰期決定引退，不等於放棄自己』。」「沃神」Wojnarowski說道：「當我開始有退休的念頭時，Myers告訴我就應該這麼做，他對我非常的坦誠，他告訴我『如果再做一年，你並不會感到特別有趣，但在巔峰期決定退休，並不代表你就放棄了』。」去年「沃神」決定加入美媒《ESPN》，但他並不感到快樂，這點也被Myers察覺出來，Wojnarowski表示，「他告訴我從我身上感覺不到快樂的成分，已經享受不到這行獲得的成就，與每一次報導的勝利，跟他對話過程中我眼匡泛淚，他對我說，『我覺得你無法再這樣做下去了，別再堅持了，對你來說堅持做這行的代價太大了』。」值得一提，Wojnarowski離開媒體界後，轉往擔任母校聖文德大學（St. Bonaventure University）總經理，年薪僅有7.5萬美元（約合新台幣243萬），而他在《ESPN》的年薪高達730萬美元（約合新台幣2.3億）。