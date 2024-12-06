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南非混血投手歐子喬以國中生身份跳級參與NIKE青棒訓練營，加上身高180公分，最快球速達到137公里，因其優異的先天條件和潛力，吸引球探們的關注。歐子喬未來前途無可限量，被視為下一位有望旅外的台灣投手。而身為訓練營客座教練的王建民，當年在求學階段也備受關注，目前就讀新明國中的歐子喬，也將追隨前輩的腳步。王建民在求學階段便展現了過人的天賦，高中身高達190公分，最快球速約143公里，在IBAF世界青棒錦標賽獲得廣泛關注，進入成棒後，王建民球速飆破150公里，最終以201萬美元簽約金加盟紐約洋基隊，並在大聯盟生涯連續2年投出19勝，成為台灣棒球歷史的代表人物。王建民那個年代，運動科學的資源相對有限，所以很多事情都靠球員自己摸索，以及聽從教練的指導。相比王建民當年的環境，歐子喬的青棒訓練條件大幅提升。身高180公分、最快球速達137公里的他，在國中生中已屬頂尖，再加上現代運動科學的輔助，他的成長空間被普遍看好。王建民也對歐子喬的未來寄予厚望：「才國中而已，他現在的身手已經很不錯，特別是速度和協調性，比我們那個時代的同齡人進步太多了，期待他持續成長。」以國中生身份跳級參加NIKE青棒訓練營，歐子喬從前輩身上學到許多東西，也從旅美好手陳柏毓身上挖寶，尤其親眼見到偶像王建民，他也把握機會請益，直言收穫良多，特別是守備方面在處理短打更得心應手，判斷能力也有顯著提升。王建民的成功為台灣棒球帶來深遠的影響，而歐子喬作為新生代潛力股，有機會追隨前輩步伐旅美。擁有南非血統的他，具備良好的先天條件，外界普遍認為，歐子喬的最大優勢在於身高與球速，但他坦言英文是他目前最大的挑戰，也是未來旅外必須克服的第一道關卡。歐子喬曾在2022年參加U12世界盃，今年以國中生身分參加青棒訓練營，而過往以國中生身份跳級參加訓練營的球員，包括林盛恩、陳柏毓目前都已經展開旅美生涯，未來都有望登上大聯盟。