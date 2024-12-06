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投資人觀望氣氛濃厚，再加上先前美國股市接連創高之下，昨（5）日迎來回檔壓力，美股四大指數全數走低，其中費半指數大跌逾1%，台北股市今（6）日開盤10.74點、來到23278.68點，隨後震盪走低，盤中雖然挑戰翻紅，但遇到賣壓襲擊，午盤來到今日最低點23214.61點，下跌53.33點或0.23%。此外，台股今日收周線。大盤多空震盪，中小型股卻賣壓格外沉重，今日開盤下跌0.03點、來到263.36點，雖然一度翻紅，但立即跳水翻黑，午盤來到今日低點261.7點，下跌1.69點或0.64%。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：鴻準、神達、富喬、緯創、零壹；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、神達、世芯-KY、緯穎。權值股全數走低，台積電以平盤價1075元開出，隨後走低，最低一度來到1065元、下跌10元，午盤則是下跌5元或0.47%，來到1070元；鴻海開盤力守盤上，開盤上漲0.5元、來到199.5元，盤中最高來到201.5元，不過遇到獲利了結賣壓，午盤翻黑下跌0.5元或0.25%，來到198.5元；聯發科同樣是開盤表現較為強勁，以1325元平盤價開出，最高來到1340元，不過隨後也遇壓翻黑，最低一度來到1310元，午盤下跌15元或1.13%，來到1310元。