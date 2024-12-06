我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多歌迷搶不到周杰倫演唱會門票，只好聚集場館外跪求門票。（圖／記者朱永強攝）

▲大巨蛋場內出現1整排空位從頭到尾都沒人坐，粉絲推測應該是黃牛搶票最終賣不出去的結果，或是漏水區域無法出售。（圖／Threads）

▲演唱會尾聲台語天后江蕙（右）無預警現身合唱，全場陷入瘋狂。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會昨（5）日起將在台北大巨蛋連唱4天，共計15萬人能進場同樂，不過場外還是聚集了許多未搶到票的粉絲舉牌跪求門票。然而有現場歌迷卻發現，場內竟出現「1整排座位沒人坐」的奇景，多數人猜測可能是黃牛票最後賣不出去的結果，也有人認為應該是因場地特殊限制無法出售，再度引發話題。周杰倫昨晚開唱，現場聚集大批粉絲，不少沒有票的粉絲直到最後一刻都沒有放棄，聚集在大巨蛋周邊高舉自製的「求票板」下跪求票，甚至還有民眾一個不注意，2張票直接被偷走，最後只能報警處理。然而卻有入場觀眾發現，大巨蛋場內竟有「1整排空位從頭到尾都沒人坐」，對比場外的積極求票，這場景相當令人匪夷所思，引發眾人熱議。部分人推測這可能是黃牛搶票最終賣不出去的結果，也有人指出這應該是漏水區域，特意限制販賣而空出。而周杰倫首場演唱會的重量級嘉賓，竟是金曲天后江蕙（二姐），兩人同台合唱〈菊花台〉、〈星晴〉等經典歌曲，令台下歌迷又驚又喜，直呼「值回票價」。此外，12強賽奪冠球員林家正、A-Lin、黑人陳建州、婁峻碩、男神林志穎等人也都到現場朝聖。