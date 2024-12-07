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▲毛加恩（左）和老婆（右）今年生下第2胎後，他就決定主動去結紮，讓老婆順利封肚。（圖／毛加恩IG）

▲▼劉冠廷（上左）孫可芳（上右）生下兒子小太陽（下圖），劉冠廷還偷偷在金馬頒獎時置入兒子照片。（圖／資料照、孫可芳IG）

▲李千娜（左圖右）順利產下第3胎，母子均安。（圖／李千娜臉書、劇樂蹦娛樂提供）

▲謝和弦（左）、陳緗妮（右）曾帶著大女兒謝音悅（中）公開亮相，現在兩人又生了小女兒謝音芙。（圖／記者陳明安攝）

▲李國毅（右）和橘子（左）婚後生下一子一女，感情相當甜蜜。（圖／李國毅IG）

▲劉伊心（右）今年生下第3胎是女兒，老公林志隆（左）也進產房陪同。（圖／劉伊心臉書）

▲歐漢聲（右）認愛圈外人老婆後，今年小女兒就出生，胡瓜（中）、丁柔安（左）探訪還送上大紅包。（圖／歐漢聲IG）

▲吳姍儒（右）9月順利生下女兒，晉升二寶媽。（圖／sandy IG）

▲高爾宣（右）與芮德（左）的女兒在11月誕生。（圖／龍大謝音樂提供）

▲擁有「小孩臉」的李佳穎透過試管成功懷孕，今年底順利生下寶寶。（圖／李佳穎IG）

2024年邁入尾聲，這一年娛樂圈有不少喜事發生，包含劉冠廷、孫可芳夫妻產子，李佳穎、李千娜、劉伊心等女星也都挺過高齡懷孕風險，在今年順利生下寶寶。而綜藝天王吳宗憲的女兒吳姍儒，今年也生下2胎，收穫不少祝福。球星毛加恩則是在太太今年生下第2胎後，直接選擇結紮，放棄當3寶爸，不想再看老婆辛苦。《NOWnews今日新聞》就為大家整理今年誕生的星二代寶寶們，趕快一起來看看吧。球星毛加恩在2019年和造型師Tiffany（羅雯）結婚，兩人婚後感情相當甜蜜，2020年10月先是生下長子Noah，今年3月又生下女兒Kyla。後來Tiffany宣布封肚不生了，毛加恩也願意配合，放棄當3寶爸，主動去醫院結紮，讓Tiffany感動直呼：「我想這是你對我做過最貼心的事吧」。演藝圈的演員明星夫妻檔孫可芳及劉冠廷愛情長跑多年在去年結婚，今年3月順利生下第一胎兒子「小太陽」，兩人升格成為新手爸媽。劉冠廷今年還接下金馬獎頒獎典禮主持重擔，他在串場環節更不經意在大銀幕放出兒子照片，讓台下眾人笑翻，小太陽也被封為「金馬寶寶」，相當風光。歌手兼演員的李千娜過去和前夫生下一子一女，大女兒如今已20歲、大兒子19歲，而李千娜去年10月和黃尚禾再婚後，又懷上第3胎，順利在今年3月生下小兒子「Yellow」。已經40歲的李千娜產後恢復神速，更笑說自己不排斥再生，一切都順其自然。久未照顧過嫩嬰的她，也直呼以前跟現在養孩子的方式真的差很大，感謝老公黃尚禾都會從旁協助，夫妻二人感情還是非常和諧甜蜜。歌手謝和弦與妻子陳緗妮（莉婭）在2021年結婚，夫妻隔年就生下大女兒「謝音悅」，去年底謝和弦再公布老婆懷孕的好消息，陳緗妮也順利在今年3月生下2女兒「謝音芙」。本來就超愛小孩的謝和弦這下住進「女子宿舍」，臉上笑意藏不住；當時他還特地抱著大女兒進產房陪同，粉絲也紛紛留言祝福喊恭喜。男星李國毅2021年娶回學姐「橘子」（甘煖琳）後，在兩年前生下女兒，今年4月又生下兒子，湊成一雙「女子」字，李國毅當時在IG透過手寫信曝光喜訊：「和大家報告近況，昨天晚上，家族順利迎接了一個新生命的到來，母子都很健康。很感激能在這麼多人的支持下平靜的生活著，希望大家能繼續守護我們一家。」「選美皇后」出身的女星劉伊心，2017年與大24歲的老虎牙子執行長林志隆結婚，她先後在2017年、2021年生下大女兒「牙子」與大兒子「Wing」，今年7月又再生下第3胎小公主「CC」。已經40歲的劉伊心，事後發文也忍不住大嘆這胎「好難生」，她說自己打了催生後居然等了11小時肚子才有動靜，所幸最後順產母子均安；富商老公林志隆當時也全程陪伴，讓劉伊心幸福感滿滿。男星歐漢聲（歐弟）與前妻鄭雲燦育有分別為9歲和6歲的2個女兒。2021年離婚後，他又與一名圈外女子交往，今年更成功晉升3寶爸，他認愛同時還宣布新歡懷孕的消息，今年9月小孩出生後，胡瓜也有到醫院探望，第3胎同樣也是女兒，歐漢聲這下澈底成了「女兒傻瓜」。「綜藝天王」吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）和帥氣老公王陽開結婚2年，去年誕下兒子「Mason小初一」後，在今年9月又生下女兒「蒔五」，順利晉升二寶媽。吳姍儒表示自己這次生女兒只花了3分鐘，她也在坐月子期間接下金鐘獎頒獎典禮主持重擔，當時吳姍儒還開玩笑說，如果出包就要躲回月子中心；不過最後吳姍儒的表現相當出色，全程沒看稿的主持功力更被粉絲讚翻。同為饒舌歌手的夫妻檔高爾宣和歌手芮德交往多年，今年6月宣布結婚且有了「愛的結晶」，11月芮德就順利生下第一胎愛女「米ㄌㄧㄥ（米漿）」。芮德發文透露自己剖腹產生下女兒，當時高爾宣全程陪產，讓她相當感動；不過小芮德9歲的高爾宣今年也才27歲，喜當爹成年輕小爸爸，被問會不會有還沒準備好的感覺，高爾宣說一切都在計畫中，一定會努力當個好爸爸。女星李佳穎去年被羊肉爐店老闆「阿力」求婚，今年6月登記後，高齡41歲的李佳穎也順勢宣布懷孕消息，並在11月生下第一胎兒子。事實上，李佳穎為了生子其實經歷過9次取卵，努力不懈做試管最後才成功圓了當媽媽的夢。當時李佳穎po文報喜也對寶寶喊話：「我會努力做你的好媽媽，健康快樂長大就好喔」，同時也感謝醫師及老公一路以來的照顧，求子過程相當艱辛。