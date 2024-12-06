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國民黨立法院黨團今（6）日在立法院院會發動突襲，要變更議程，將正在委員會審查的《公職人員選舉罷免法》抽出逕付二讀，引發綠委不滿，朝野爆發衝突，但僵持1小時後，韓國瑜宣布散會。有藍委抱怨，今早黨團大會，並沒有提到要處理《選罷法》，突然開戰場讓大家措手不及，看到立法院長韓國瑜都受到波及，脖子後面都出現紅腫，讓人不捨。國民黨提案的《選罷法》有兩個版本，一是連署規定變嚴格，此案韓國瑜召集協商後，朝野無共識，韓國瑜裁示依規定處理，因此藍營隨時可以變更議程拚三讀。另一《選罷法》，要提高罷免門檻，還在內政委員會審查，5日綠委還登記發言要講好講滿，5日晚上7點多才散會。國民黨今要將第二個版本《選罷法》抽出逕付二讀，但綠營從主席台後門闖入，到韓國瑜身邊佔住主席台，韓國瑜只能宣布休息，加上下午2點半就要另外開全院委員會，綠委只要撐到中午12點就算杯葛成功。韓國瑜宣布散會後，國民黨立院黨團總召傅崐萁受訪說，國民黨的忍耐是有限的，「這是最後一次我們容忍民進黨。」他也把氣出在議事人員身上，當著韓國瑜的面罵，連關個門都不會。有藍委透露，今早開黨團大會，只提到要提案譴責勞動部前部長何佩珊與勞動部勞發署北分署前署長謝宜容，並移送監察院及檢調單位，以及提出另一案，成立「勞動部勞動力發展署北分署公務員被霸凌於辦公室輕生案」調查委員會，一直到進入議場，才臨時通知大家，會處理《選罷法》可能爆發衝突，要有心理準備。藍委抱怨，5日審《選罷法》，讓綠委講好講滿，目的其實就是要鋪陳，已經充分討論可以逕付二讀，但黨團最大問題，就是決策、戰略，連立委都不知道，為了嚴防洩密，反而讓藍委不知道怎麼做。以今天為例，若早知道會有衝突，大家就會如過往經驗，把主席台上各通道都佔滿，也不至於還要議事人員幫忙看住後門，結果被民進黨突破。藍委也提到，今天的時間點突襲也不對，院會12點就要結束，下午2點半另開全院委員會，只有一個小時的時間，就算順利逕付二讀，也無法跟第一案《選罷法》併在一起三讀，且這些議事程序，也都要先跟韓國瑜溝通，不能連院長也不知道怎麼協助。國民黨立委羅智強今在藍綠衝突時，也邊直播院會現場畫面。但羅智強邊直播也邊抱怨，民進黨杯葛議事，黨團卻沒有下令要排除，只能站在一邊喊口號。資深藍委說，這屆藍委很團結，要衝要拚，大家都願意配合，但衝突前的規劃、衝突後如何論述，都應該再多討論，尤其是《選罷法》提高門檻，民眾黨並不同意，都還需要時間溝通，結果今天突襲，卻是突襲到自己人，最後一事無成，讓院會空轉，讓大家也不知道該怎麼跟選民解釋。