2024年還剩下25天，回顧今年最受關注的懷舊人物和議題，不能不提「亞洲第一帥哥」、永遠的萬人迷金城武，撇除國籍不符的問題，他在影壇成就可以拿金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」，除了大銀幕作品，金城武也是廣告界一哥，《NOWnews今日新聞》幫你回憶男神過去35年來，所拍的第一支到最新幾支CF，以及其幕後小祕辛。金城武首支廣告為汽水CF，當年17歲的他整整灌3天汽水才拍出成品。
相關報導：金城武很難被偶遇？竟釣出一堆路人：碰過好幾次 本尊帥到沒人味
相關報導：金城武近況曝光了！當最帥農夫耕田 說過「想種樹、養一些牛豬」
相關報導：金城武是不是同志？密友斬釘截鐵吐6字 還大爆：他真的想退休了
首支廣告長得又瘦又黑 雕像臉遮不住男神鋒芒
金城武17歲讀天母的台北美國學校，被同學媽媽介紹拍廣告的機會，金城武因為想存零用錢買摩托車，答應接拍人生第一支CF，賣的商品為香檳汽水，劇情大綱為金城武被一群朋友慫恿，向路過的美女搭訕。影片中，長相稚嫩、又黑又瘦的他，穿吊帶褲對著女生跳街舞，模樣相當青澀，但已經藏不住大明星光芒。
新人時期的金城武天真也敬業，據本人在節目上所述，拍首支廣告時，他不願意以演的方式假裝喝飲料，拍攝期3天便用吸管喝掉一箱以上的汽水，「我就喝到他們已經沒貨就去支援，（很辛苦）可是很好玩！」
幾顆鏡頭看出明星潛質 葛姐火速簽下未來巨星
雖然第一支廣告僅有幾秒鐘的鏡頭，但立刻被福隆經紀公司負責人、「綜藝教母」葛福鴻（葛姐）慧眼相中並簽約旗下，起初去黃國倫工作室試音被「退貨」，才又被送到陳昇的錄音室培訓，從打雜小弟做起，與同為助理的劉若英一個禮拜各掃3天廁所，接著和黃連煜、陳昇學習音樂製作，最終成功取得發唱片的機會。
金城武走紅後，廣告一支接一支拍，雪露乳酸飲料、黑松沙士、Hito洗面乳、曼秀雷敦護唇膏、寶礦力水得、易利信手機系列、JAA（亞細亞航空）台灣旅遊、心路文教基金會、白蘭氏四物雞精、碧兒泉男仕保養系列、波蜜果菜汁、Panasonic電視、CITIZEN男錶、長榮航空I See You、中華電信4G、御茶園、天堂2M到2023年推出的COURVOISER馥華詩洋酒，總共接拍30多支廣告，時間橫跨30年。
詳細報導：金城武19歲和長髮妹子調情！觀眾奉為最甜廣告：女主角竟然是大S
這個男人拍金城武20年 兩人見面對話不超過3句
資深本土廣告導演彭文淳為金城武拍CF的御用導演，兩人20年間合作16支廣告，從1993年的維他露雪露乳酸飲料，到2014年的中華電信「極速4G」形象廣告，好默契潛移默化，彭文淳多年前接受《天下雜誌》專訪，透露每次和金城武工作，彼此聊天不超過3句，看到對方從調皮的小朋友成為國際巨星，他和金城武互動都是幾句簡單扼要的直男式對話。
彭文淳舉例與金城武對話內容如下：
金城：「又見面了！」
彭：「又見面了！」
金城：「幾時拍電影？」
彭：「不知道。」
金城：「今天幾點可以收工？」
彭：「8點吧！或更早，看我開始喝紅酒時就差不多了！」
《風林火山》2025年上映 金城武可望跑宣傳
金城武在2017年年底拍完電影《風林火山》，不過因為預算超支、導演麥浚龍求好心切等因素，該片遲遲無法問世，港媒《香港01》今年7月訪問電影《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，他親口透露，《風林火山》已經排定在今年年底、12月份上映，然而，陳羅超擔心該片從開拍到上映時隔9年，可能會有觀眾無法適應演員當年的樣貌，以及劇情內容是否有過時的疑慮。
距離金城武上一次從日本回台灣公開露臉，已經是7年前的電影《喜歡．你》記者會宣傳，如今「新片」終於要上映，《NOWnews今日新聞》詢問金城武的經紀人，屆時金城武是否會參與相關的宣傳活動，對方回應：「是否會宣傳，需要看電影公司的安排，我們目前沒有接收到任何訊息。」
然而，上個月5日，《風林火山》發行商「發行工作室」在臉書發文，轉分享麥浚龍接受美國娛樂週刊《Variety》的獨家訪問，文中寫道「眾人引頸期盼的香港犯罪動作片《風林火山》，是由身兼歌手、詞曲創作人、演員及編劇的麥浚龍（Juno MAK）所執導的第二部長片，拍攝歷時長達7年，終於盼於2025年問世。」外界才得知上映日再度延期，看來要看到男神的螢幕風采仍要再等一段時間了。
金城武小檔案
綽號：Aniki（大哥）
生日：1973年10月11日（51歲）
出生地：台北
血型：O
星座：天秤座
語言：國語、台語、日語、英語、粵語
身高：180公分
最愛食物：冰咖啡
家中排行：老么
興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲
代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
相關報導：金城武近況曝光了！當最帥農夫耕田 說過「想種樹、養一些牛豬」
相關報導：金城武是不是同志？密友斬釘截鐵吐6字 還大爆：他真的想退休了
首支廣告長得又瘦又黑 雕像臉遮不住男神鋒芒
金城武17歲讀天母的台北美國學校，被同學媽媽介紹拍廣告的機會，金城武因為想存零用錢買摩托車，答應接拍人生第一支CF，賣的商品為香檳汽水，劇情大綱為金城武被一群朋友慫恿，向路過的美女搭訕。影片中，長相稚嫩、又黑又瘦的他，穿吊帶褲對著女生跳街舞，模樣相當青澀，但已經藏不住大明星光芒。
新人時期的金城武天真也敬業，據本人在節目上所述，拍首支廣告時，他不願意以演的方式假裝喝飲料，拍攝期3天便用吸管喝掉一箱以上的汽水，「我就喝到他們已經沒貨就去支援，（很辛苦）可是很好玩！」
幾顆鏡頭看出明星潛質 葛姐火速簽下未來巨星
雖然第一支廣告僅有幾秒鐘的鏡頭，但立刻被福隆經紀公司負責人、「綜藝教母」葛福鴻（葛姐）慧眼相中並簽約旗下，起初去黃國倫工作室試音被「退貨」，才又被送到陳昇的錄音室培訓，從打雜小弟做起，與同為助理的劉若英一個禮拜各掃3天廁所，接著和黃連煜、陳昇學習音樂製作，最終成功取得發唱片的機會。
金城武走紅後，廣告一支接一支拍，雪露乳酸飲料、黑松沙士、Hito洗面乳、曼秀雷敦護唇膏、寶礦力水得、易利信手機系列、JAA（亞細亞航空）台灣旅遊、心路文教基金會、白蘭氏四物雞精、碧兒泉男仕保養系列、波蜜果菜汁、Panasonic電視、CITIZEN男錶、長榮航空I See You、中華電信4G、御茶園、天堂2M到2023年推出的COURVOISER馥華詩洋酒，總共接拍30多支廣告，時間橫跨30年。
詳細報導：金城武19歲和長髮妹子調情！觀眾奉為最甜廣告：女主角竟然是大S
這個男人拍金城武20年 兩人見面對話不超過3句
資深本土廣告導演彭文淳為金城武拍CF的御用導演，兩人20年間合作16支廣告，從1993年的維他露雪露乳酸飲料，到2014年的中華電信「極速4G」形象廣告，好默契潛移默化，彭文淳多年前接受《天下雜誌》專訪，透露每次和金城武工作，彼此聊天不超過3句，看到對方從調皮的小朋友成為國際巨星，他和金城武互動都是幾句簡單扼要的直男式對話。
彭文淳舉例與金城武對話內容如下：
金城：「又見面了！」
彭：「又見面了！」
金城：「幾時拍電影？」
彭：「不知道。」
金城：「今天幾點可以收工？」
彭：「8點吧！或更早，看我開始喝紅酒時就差不多了！」
《風林火山》2025年上映 金城武可望跑宣傳
金城武在2017年年底拍完電影《風林火山》，不過因為預算超支、導演麥浚龍求好心切等因素，該片遲遲無法問世，港媒《香港01》今年7月訪問電影《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，他親口透露，《風林火山》已經排定在今年年底、12月份上映，然而，陳羅超擔心該片從開拍到上映時隔9年，可能會有觀眾無法適應演員當年的樣貌，以及劇情內容是否有過時的疑慮。
距離金城武上一次從日本回台灣公開露臉，已經是7年前的電影《喜歡．你》記者會宣傳，如今「新片」終於要上映，《NOWnews今日新聞》詢問金城武的經紀人，屆時金城武是否會參與相關的宣傳活動，對方回應：「是否會宣傳，需要看電影公司的安排，我們目前沒有接收到任何訊息。」
然而，上個月5日，《風林火山》發行商「發行工作室」在臉書發文，轉分享麥浚龍接受美國娛樂週刊《Variety》的獨家訪問，文中寫道「眾人引頸期盼的香港犯罪動作片《風林火山》，是由身兼歌手、詞曲創作人、演員及編劇的麥浚龍（Juno MAK）所執導的第二部長片，拍攝歷時長達7年，終於盼於2025年問世。」外界才得知上映日再度延期，看來要看到男神的螢幕風采仍要再等一段時間了。
金城武小檔案
綽號：Aniki（大哥）
生日：1973年10月11日（51歲）
出生地：台北
血型：O
星座：天秤座
語言：國語、台語、日語、英語、粵語
身高：180公分
最愛食物：冰咖啡
家中排行：老么
興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲
代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！